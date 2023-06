Die World Class Entscheidungen für die DACH-Region sind gefallen – und die Gewinner stehen nach dem Bewerb gestern und vorgestern in Hamburg fest:

„WORLD CLASS Bartender of the Year 2023 Germany“ ist Dada Daoud aus der Cookies Cream Bar in Berlin

„WORLD CLASS Bartender of the Year 2023 Austria“ darf sich nun Kristóf Uracs aus der Josef Cocktailbar in Wien nennen

nennen „WORLD CLASS Bartender of the Year 2023 Switzerland“ ging an Tasos Boskos aus der Tales Bar in Zürich

Wir gratulieren allen Gewinnern aufs Herzlichste – und allen, die teilgenommen haben für ihr Engagement und ihren Beitrag – und bringen hier sowohl die Presseaussendung als auch die Rezepte der drei Siegerdrinks:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Deutschlands „WORLD CLASS Bartender of the Year 2023“ ist Dada Daoud aus Berlin

Hamburg, 07. Juni 2023 – Die Gläser waren poliert und die Cocktailshaker standen bereit für eines der renommiertesten Events in der Bartender-Szene: Am 5. und 6. Juni wurde in Hamburg wieder die prestigeträchtige WORLD CLASS Competition ausgetragen. Dort stellten die talentiertesten Mixolog:innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ihr Können unter Beweis und mixten um den Titel des WORLD CLASS Bartender of the Year.

In fünf verschiedenen Challenges mussten die acht besten Kandidat:innen aus jedem Land mit der Zubereitung, Präsentation und ihrem Wissen punkten. Folgende Gewinner:innen wurden gekürt:

„WORLD CLASS Bartender of the Year 2023 Germany“ ist Dada Daoud aus der Cookies Cream Bar in Berlin

„WORLD CLASS Bartender of the Year 2023 Austria“ darf sich nun Kristóf Uracs aus der Josef Cocktailbar in Wien nennen

„WORLD CLASS Bartender of the Year 2023 Switzerland“ ging an Tasos Boskos aus der Tales Bar in Zürich

Alle drei Teilnehmenden konnten die Jury mit ihren charmanten Präsentationen und extravaganten Kreationen überzeugen. Für sie ist nun der nächste Schritt das WORLD CLASS Global Final im September in Rio de Janeiro, Brasilien, auf welchem sie gegen die besten Bartender aus über 50 Ländern antreten.

Herausforderungen der Extraklasse: Die fünf WORLD CLASS Challenges

Fünf Challenges galt es im Finale zu meistern, bei denen vor allem Hintergrundwissen, Geschmacksanalyse und die Präsentation von Drinks gefragt waren.



Den Start machte eine Challenge mit Tanqueray No. TEN, bei der die Teilnehmenden die Jury auf eine von Zitrusfrüchten inspirierte Reise mitnehmen sollten. Im Anschluss wurden die olfaktorischen und gustatorischen Fähigkeiten der Finalist:innen unter Beweis gestellt und es galt, verschiedene Düfte und DIAGEO Brands zu identifizieren.

Am zweiten Tag durften sich die Finalist:innen auf die Spuren von John Walker begeben: Gefordert war, einen Cocktail mit Johnnie Walker Black Label zu kreieren, der sowohl alte als auch neue Techniken des Bartendings aufgreift, und die weit zurückreichende Geschichte der Spirituose widerspiegelt. Nach dieser Challenge entschied sich, wer als Top 5 jedes Landes eine Runde weiterkommt und die vorletzte Challenge mit Talisker bestreiten durfte.

Dabei wurde in diesem Jahr nicht wie sonst üblich mit Talisker 10 gemixt, sondern mit der in Zusammenarbeit mit Parley entstandenen neuen Edition Talisker x Parley Wilder Seas, die dem Schutz der Ozeane gewidmet ist. Dieses Engagement rund um Nachhaltigkeit galt es auch in den Drinks herauszuarbeiten sowie verschiedene Unterwasser-Aromen wie zum Beispiel Seetang einzubinden. Wer die Jury bis dahin mit seinen/ihren Kreationen am meisten begeistert hat, durfte nun in die Top 3 vorrücken und sich auf die finale Challenge vorbereiten. Dort galt es wie gewohnt, unter dem Motto „Geschwindigkeit ist gut, Qualität und Geschwindigkeit sind besser“ neun verschiedene Drinks innerhalb von sieben Minuten zu mixen.

Das Zeug zum/zur WORLD CLASS Gewinner:in

Tess Posthumus (Flying Dutschman, Amsterdam), Gregory J. Buda (Bisou Bisou, Montréal), Alicja Bączyk (TAG., Krakau) und Adrián Michalčík (PIER 42, Oslo, sowie WORLD CLASS Global Bartender of the Year 2022) haben neben Kreativität, Geschmack und Optik auch die Storys zu den Drinks sowie den persönlichen Auftritt bewertet. Dabei hat sie die Performance der drei Gewinner:innen letztendlich am meisten begeistert.

„Für mich war es ein großes Wiedersehen mit den Finalists, da einige zum zweiten Mal teilgenommen haben und bereits von mir bewertet wurden. Es ist schön zu sehen, dass sie sich das Feedback wirklich zu Herzen genommen haben, an sich gearbeitet haben und es sich schlussendlich auch gelohnt hat, da sie in diesem Jahr besonders gut abgeschnitten haben. […] Wir können sehr stolz auf die Leistung unserer Gewinner sein Tess Posthumus

Das sind die Gewinner-Drinks aus den Entry-Challenges

Toffee & Cream von Dada Daoud

Deutschland – RICH & DEEP

Zutaten:

50ml Ron Zacapa 23

20ml Coffee Syrup

20ml Milk

15g Peanut Butter (Creamy)

5g Miso Paste

3g Cardamon Tincture

0,5g Citric Acid Solution 20%

Carat 23 von Kristóf Uracs

Österreich – RICH & DEEP

Zutaten:

40ml Ron Zacapa 23

20ml Bulleit Rye Whiskey

60ml spiced Cashew Reduction

2 Dash Drop Lets Darjeeling Tea Bitters

Bitter Truth Chocolate Bitters perfumed

The Starter von Tasos Boskos

Schweiz – RICH & DEEP

Zutaten:

45ml Ron Zacapa 23

10ml The Singleton of Dufftown 12 Years

25ml Homemade Beetroot Shrub

20ml Homemade Pistachio Orgeat

1 Spoon Apricot Jam