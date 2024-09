Whisky Fair Bad Homburg – die Tastings stehen fest

Keine drei Wochen ist es mehr hin zur Whisky Fair Bad Homburg, ausgerichtet vom selben Team, das die legendäre Whisky Fair in Limburg auf die Beine stellt. Und rechtzeitig gibt es jetzt schon die komplette Liste der Masterclasses, die Whiskyfreune schon jetzt buchen können.

Gleich vorab einmal die Liste der 27 Masterclass Tastings als PDF zum Download, mehr zur Messe und zu den Whiskys der exklusiven Tastings nachfolgend:

– Feel the Celtic Spirit – Am 21. & 22.09.2024 wird Bad Homburg zur Whiskyhauptstadt Europas.

Der Countdown hat begonnen: In gut 2 Wochen rückt das Festival „Whisky Fair“ Bad Homburg zum 2. Mal in den Fokus des Interesses aller Freunde Schottlands, Irlands und deren Nationalgetränk, dem Whisky. Tausende Probiermöglichkeiten lassen die Veranstaltung im Kurhaus zu einer der größten ihrer Art weltweit werden. Die Veranstalter haben nun weitere Infos bekannt gegeben.

Tastingplan & Rahmenprogramm stehen

Die Veranstalter haben für das Festival-Wochenende wieder ein buntes Rahmenprogramm mit musikalischer Begleitung zusammengestellt. Für alle die sich vorab gerne informieren möchten, liegt der Plan jetzt online auf der Webseite des Festivals zum Download bereit.

Weitere Informationen und auch Übersichten der ausgeschenkten Spirituosen haben einige der Referenten schon bekannt gegeben und können auf der Facebook-Eventseite des Festivals abgerufen werden. Sozusagen als vorbereitende Information für den Messebesuch und Entscheidungshilfe bei der Tasting-Auswahl.

Große Auswahl aus 27 Masterclass Tastings

Insgesamt können die Besucherinnen & Besucher an den Messetagen aus 27 verschiedenen von renommierten Referenten geführten Verkostungen, so genannte Masterclass-Tastings, auswählen. Dazu gibt es an jedem Messetag einen Music-Act. Am Samstag spielt „Playtime, das kleine Bluesorchester“ und am Sonntag Paddy Schmidt im großen Hölderlin Saal des Kurhauses. Tickets für all kostenpflichtigen Events gibt es vor Ort an der Ticketkasse im Europa Foyer

Tickets für Exklusiv-Events im Vorverkauf

Für einige Exklusiv-Events haben die Veranstalter einen Vorverkauf eingerichtet. Alle im Tastingplan gelb markierten Veranstaltungen können per Mail an tasting@whiskyfair.de gebucht werden. Tickets für folgende Events sind aktuell noch verfügbar:

EINFÜHRUNG IN DIE ARMAGNAC WELT

mit Grégoire Fabre, Château Garreau, Exklusives Tasting nur am Samstag

Grégoire lädt Sie ein auf eine Reise in eine andere Spirituosenwelt, dem Armagnac. Hier erfahren Sie alles zur ältesten Spirituose Frankreichs, von der Herstellung, über die unterschiedlichen Rebsorten und Anbauböden bis hin zum fertigen alten Exemplar. Natürlich auch alles anschaulich für den Gaumen anhand 6 ausgewählter Armagnacs unterschiedlichen Alters inkl. Fassproben.

Line-Up:

1/ “00” new make, 100% Baco to introduce the virgin Armagnac 60.70% 2/ 2022 Baco, “croco” toast cask (American charred cask) 59.70%

3/ 2001 Estate Parré

4/ 1990 Domaine de Sancin (BAs Armagnac) 49.40% 5/ Château Garreau 1985

6/ Château Garreau 1967

Wann: Samstag 21.9. ab 13 Uhr Uhr im Salon “Jacobi Hölderlin” Kosten: 20 EUR pro Person inklusive 6 Armagnac Proben Dauer: 1 Stunde

Info: Dieses Tasting wird in Englisch gehalten

Dieses Tasting kann bereits jetzt vorab per Mail an tasting@whiskyfair.de gebucht werden!

CLOSED DISTILLERIES TASTING

by Catawiki, Online Auction Marketplace, Exklusives Tasting am Sonntag

Die Auktionsplattform Catawiki bietet viele wöchentliche Auktionen an, darunter eine Whisky- Auktion zum Thema „The Closed Distillery“. Die zwei Whisky-Experten, Stefan Bügler und Enrico Gaddoni, haben 5 Abfüllungen geschlossener Brennereien aus den 1970er Jahren bis heute ausgewählt, eine Mischung aus Original- und unabhängigen Abfüllungen. Sie werden über die Geschichte sprechen und darüber, warum diese Brennereien so berühmt wurden. Verpasst nicht die Gelegenheit Whisky zu probieren, den es nicht mehr gibt!

Line-up:

Glen Mhor 10yo b. 1970s / 43% / Original Bottling North-Port Brechin 1974 15yo / 43% / Sestante Littlemill 1989 21yo / 55.1% / Feinkost Reifferscheid Imperial 1995 17yo / 52% / C&S Dram Collection Caperdonich 21yo Peated 001 / 48% / Original Bottling

Wann: Sonntag 22.9. ab 12.45 Uhr im Salon “Jacobi Hölderlin” Kosten: 74 EUR pro Person inklusive 5 closed distillery drams a 2cl Dauer: 1 Stunde

Info: Dieses Tasting wird in Englisch & Deutsch gehalten

DUTCH WHISKY CONNECTION

Exklusives Tasting nur am Samstag

Michiel ist seit mehr als 30 Jahren Whisky-Enthusiast. Mit seinem Hobby reist er hauptsächlich durch Europa und Asien, um Drams von altem und seltenem Whisky mit seinen Gästen zu teilen. Sein Antrieb ist es, das Lächeln auf ihren Gesichtern zu sehen, wenn er in der Lage ist, das perfekte Getränk entsprechend Ihren aktuellen Bedürfnissen zu finden. Eines seiner Zitate:

„Whisky ist der perfekte Weg, Menschen zu verbinden“

Er ist in Whiskykreisen auf der ganzen Welt für seine leidenschaftlichen Tastings, seine Geschichten und seinem Geschmack bekannt. In der Vergangenheit hat er vor allem Springbank Flaschen gesammelt. Heutzutage hat er keine Sammlung mehr und „sammelt“ nur noch Flaschen, die er zum Trinken wirklich gern hat, und sie werden geöffnet.

Vor fünf Jahren gründete er sein Unternehmen Dutch Whisky Connection, aber sein Antrieb ist immer noch derselbe. Leidenschaft teilen. Vor 4 Jahren begann er, seine eigene Serie abzufüllen. Michiel füllt ohne Kompromisse nur die Fässer ab, die er wirklich mag.

In Bad Homburg erwartet die Teilnehmer folgendes Line-Up, sorgsam aus seinen eigenen Abfüllungen ausgesucht:

Teeling 19 year 56%

Ardmore 1988 48,6%

Secret Orkney 2006 52,9%

Glenrothes 1992 50,7%

Secret Islay (Ardbeg) 2009 53,3%

Ledaig 2007 49,5%

Wann: Samstag, 21.9.2024, 16-17 Uhr, Salon “Maritim”

Kosten: 74 EUR inkl. 6 Drams a 2cl, 30 Tickets verfügbar

THE FINEST MALTS

Independent Single Cask Bottlings, Exklusives Tasting an beiden Tagen

Single Cask Abfüllungen von den Highlands über die Speyside zu den Islay´s . Eine Vielfalt von Aromen und fassstarken Whisky´s aus Sherry- und Bourbonfässern erwartet die Teilnehmer.

Das folgende Line-Up steht schon für Bad Homburg fest:

Blair Athol 2009 14 yo 51,8% vol. – Flowers (Bourbon HHD)

Ben Nevis 1998 24 yo 49,1 % vol. – City Landmarks (Bourbon HHD)

Glenrothes 1992 30 yo 48,3% vol. – City Landmarks (Bourbon HHD)

Williamson 2010 13 yo 53,9% vol. – Flowers (Refill Sherry HHD)

Wann:

Samstag, 21.9.2024, 14.15-15.15 Uhr, Salon “Elisabeth” oder

Sonntag, 22.9.2024, 14.30-15.30 Uhr, Salon “Maritim”

Kosten: 39 EUR inkl. 4 Drams a 2cl, jeweils 30 Tickets verfügbar

Aktuelle Informationen im Internet

Die Programmübersicht und die Ausstellerliste werden laufend aktualisiert und stehen auf unserer Internetseite www.whiskyfair.de bereit.

Tickets im Vorverkauf ohne Versandkosten und Gebühren

Über die Internetseite www.whiskyfair.de können auch Eintrittskarten zu 15,- Euro pro Stück (inkl. eines Tastingglases) erworben werden. Da es sich um sogenannte „print at home“-Tickets handelt, fallen keine zusätzlichen Gebühren oder Versandkosten mehr an. Einfach bestellen, ausdrucken und zur Veranstaltung mitbringen. Für alle Inhaber/innen von Vorverkaufs-Tickets wird es am Einlass neben der Tageskasse zudem eine sogenannte “Fast Lane” geben. Ein langes Anstehen soll damit verhindert werden.

Öffnungszeiten

Öffnungszeiten sind Samstag, 21.09.2024, 11:00 – 19:00 Uhr und Sonntag, 22.09.2024, 11:00 – 18:00 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 15,- Euro inklusive eines Verkostungsglases.

Veranstaltungsort

Kurhaus / KongressCenter Bad Homburg, Louisenstraße 58, 61348 Bad Homburg Nähere Informationen unter www.whiskyfair.de, per E-Mail an: info@whiskyfair.de