Die Destillerie Wolfburn im nördlichen Highland wird in Deutschland von Alba Import vertreten – und hat jetzt exklusiv für Deutschland ein neues “Vibrant Stills”-Bottling abgefüllt. Diesmal sind es fünf Bourbon Barrel aus dem Jahr 2016, die nach der primären Reifung noch in ausgesuchte Sauternes-Fässer gelegt wurden. Das Ergebnis ist ein sehr fruchtiger Whisky mit Noten von Bananen, Kirschen und Aprikosen.

1250 Flaschen gibt es von dem Wolfburn Vibrant Stills Bottling, abgefüllt mit 50% vol. Alkoholstärke – und ab sofort im Fachhandel verfügbar. Hier alle Infos dazu:

Alba Import stellt neuen Wolfburn „Vibrant Stills“ vor

Eine Small Batch Abfüllung exklusiv für Deutschland – das hat bei Wolfburn Distillery schon beinahe Tradition.

Die Brennerei hat mit ihren Premium Single Malts hierzulande viele Freunde gewonnen und genießt generell ein hohes Ansehen. Der bekannte Whisky-Kritiker Jim Murray betitelte sie im letzten Jahr sogar als eine der besten Brennereien der Welt und zeichnete gleich drei ihrer Core Expressions (Wolfburn 10yo, Wolfburn „Morven“ und Wolfburn „Langskip“) mit Goldmedaillen aus.

Dank der Tatsache, dass 2023 Deutschland erneut der weltweit stärkste Markt für Wolfburn war, hat das Team von Alba Import, dem deutschen Partner der im hohen Norden Schottland’s gelegenen Craft Distillery, erste Wahl bei besonderen Abfüll-Projekten.

So auch bei der neuesten Auflage eines Wolfburn „Vibrant Stills“. Zum ersten Mal präsentiert Wolfburn Distillery ihren Northern Highland Single Malt Whisky mit Einfluss üppiger Sauternes Süßwein Fässer aus Frankreich.

Fünf Bourbon Barrel, befüllt in 2016, durften nach acht Jahren der Reifung in den traditionellen „Dunnage Warehouses“ der Brennerei für weitere sechs Monate in beste First Fill Sauternes Casks aus französischer Eiche und das Ergebnis spricht für sich – ein fruchtig süßer Dessert Malt, wie ihn die Brennerei noch nicht gezeigt hat.

Die Tasting Notes:

Duft: Banane gibt den Ton an! Intensiv nach Banane und Honig, Vollmilchschokolade, Pfirsich, Joghurt.

Geschmack: Süß und tropisch-fruchtig, Kirsch-Banane-Saft, Vanillecreme, Aprikose, Maracuja und Sirup.

Nachklang: Fruchtig, blumig und cremig mit Aromen von Geleebanane, weißen Trauben und leicht grünen Noten von Salbei und Anis.

Die Auflage beträgt 1250 Flaschen, abgefüllt in der Stärke von 50% Vol., in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Kühl-Filtration.

Unter dem Titel „Vibrant Stills“ präsentiert Alba Import ein Portfolio unabhängiger privater Brennereien und Abfüller aus Schottland, Irland und der Bretagne. Er steht für Produkte, die mit Händen statt Maschinen bzw. mit Kopf statt Computern hergestellt werden, mit Leidenschaft und Passion für Produkte von höchster Qualität.

„Abfüllungen, die das „Vibrant Stills“-Logo tragen, sind für uns immer etwas ganz Besonderes. Nicht nur, dass wir direkt in die Auswahl der jeweiligen Qualitäten involviert sind, es ist für uns zugleich auch immer eine große Auszeichnung, wenn unser Logo ein Produkt bzw. Etikett ziert“

so Corinna Schwarz, Geschäftsführerin von Alba Import.