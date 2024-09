Tales of The Macallan Volume II jetzt im Global Travel Retail erschienen

Angekündigt ist er ja schon seit Januar, doch es hat bis September gedauert, bis der Tales of The Macallan Volume II im Duty Free erhältlich ist. Viele werden allerdings nicht in den Genuss des 1949 destillierten Whiskys kommen: Die kleine Auflage von 344 Decantern und der doch etwas prohibitive Preis von 89.000 Euro pro Flasche limitiert das Zielpublikum dann doch erheblich.

Der Tales of The Macallan Volume II wurde zu Ehren des Lebens und der Zeiten von Alexander Reid, dem Gründer der Brennerei, kreiert. Er zeigt, wie so manche der alten Macallans aus dieser Zeit, eine leicht rauchige Note (die auch zum Beispiel im Macallan 1949, der zur Eröffnung der neuen Brennerei an die Gäste ausgegeben wurde, erlebbar war). Sie rührt vom Torfmalz her, das damals mit verwendet wurde.

Abgefüllt ist der Tales of The Macallan Volume II mit 44,8% vol. Alkoholstärke, präsentiert wird er in einer handgefertigten Lalique-Karaffe und als Beigabe erhält man als Käufer auch einen 800 Seiten umfassenden Almanach der Londoner Buchbinder Shepherds, Sangorski & Sutcliffe and Zaehnsdorf.

Hier noch die offiziellen Tasting Notes von Euan Kennedy, der den Whisky komponiert hat:

Aromas of rich forest fruits, aromatic woodsmoke, antique oak and mixed spice fill the nose, alongside vanilla bean and subtle herbal notes. Black cherries, plum jam, dark chocolate orange and ginger sponge flavours on the palate, with hints of cloves, woodsmoke and loose tea leaves leading into a long, sweet and smoky finish.