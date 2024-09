Soeben erschienen: Laphroaig 30yo 2024 Edition

Aus den Nebeln von Islay taucht unser 30 Jahre alter Laphroaig hervor und zeigt, wie Whiskyliebhaber mit Geduld und Hingabe belohnt werden.

Der Laphroaig 30YO reifte sowohl in amerikanischen Eichenfässern als auch in ehemaligen großen europäischen Sherry-Fässern (Hogsheads und Butts). Dadurch gewinnt er eine neue Tiefe und Komplexität, ohne dabei die vertrauten Noten unseres charakteristischen Abgangs zu verlieren.

Dies ist die erste Veröffentlichung einer jährlichen Kleinserie. In dieser Abfüllung kommen sanfte Aromen von Bergamotte und weißem Pfeffer zur Geltung, begleitet von Noten von Zitrusfruchtschalen, abgerundet durch die typische Rauchigkeit von Laphroaig.

Mit einem festgelegten Alkoholgehalt von 45,8%, ist er ein Genuss, den man am besten gemeinsam mit Freunden zu besonderen Momenten im Leben teilt.

Der ultimative Ausdruck des Geschmacks von Laphroaig bringt das Herz von Islay in dein Glas. Eine neue Kleinserie mit Veröffentlichungen aus unserer Destillerie startet mit einem drei Jahrzehnte alten Whisky voller Sorgfalt und Aufmerksamkeit.

Ein gereifter Single Malt mit einzigartigem Profil für die schönsten Momente des Lebens. Laphroaig-Fans, die eintauchen wollen in die Essenz eines 30 Jahre alten Whisky mit großer geschmacklicher Bandbreite, bekommen eine neue Komplexität und Tiefe geboten.

Genieße ihn pur, auf Eis oder mit ein paar Tropfen gereinigtem Wasser.

