Neu bei Kirsch Import: 8x Gordon & MacPhail und ein neuer Starward Bourbon Casks #2

Dass der Sommer dem Ende zugeht, merkt man auch an der steigenden Anzahl von Neuvorstellungen im Whiskybereich. So präsentiert heute zum Beispiel Kirsch Import gleich acht neue Single Malts aus dem Hause Gordon & MacPhail aus interessanten Brennereien – und einen neuen, interessanten Starward, der entgegen der sonstigen Weinfass-Abfüllungen diesmal zum zweiten Mal ausschließlich aus Bourbonfässern stammt.

Alle Neuheiten sind hier für Sie detailliert beschrieben:

Von exklusiv bis mysteriös: Sherryverwöhnte Erlebnisse von Gordon & MacPhail

Als der vielleicht bekannteste unabhängige Abfüller Schottlands verfolgt Gordon & MacPhail seit mehr als 125 Jahren ein Ziel: Single Malt Scotch Whisky von außergewöhnlicher Qualität herzustellen. Seit vier Generationen im Familienbesitz, hat das Unternehmen Whisky aus über 100 schottischen Destillerien mit den eigenen Fässer verbunden.



14 bis 50 Jahre alte Ergebnisse dieser Kunst aus Sherryfässern stehen ab heute bereit, die Gaumen anspruchsvoller Genießer zu begeistern. (Wir haben uns erlaubt, die kleinen Rechenfehler seitens Gordon & MacPhail beim Abfüllungsalter in den Produktdaten zu korrigieren.) Drei der neuen Single Casks stehen dabei ausschließlich Kirsch-Kunden zur Verfügung.



Mit dem auf 269 Flaschen limitierten, weichen und fruchtigen Glen Grant 2009/2024, ist einer der beliebtesten Whiskys weltweit vertreten. Er reifte ebenso im Refill Sherry Hogshead wie der Mortlach 2009/2024, mit seinen Noten von Zitrusfrüchten, Beeren und Nüssen. Andalusischer Einfluss macht sich auch im Caol Ila 2009/2024 bemerkbar, der Lagerfeuerrauch mit Fruchtkompott, Vanille und Demerara-Zucker verschmelzen lässt.

Glen Grant 2009/2024

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

Exclusively bottled for Germany by Kirsch Import



14 Jahre

Dest. 2009

Abgef. 08/05/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Sherry Hogshead

Fassnr. 900927

269 Flaschen

56,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Mortlach 2009/2024

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

Exclusively bottled for Germany by Kirsch Import



15 Jahre

Dest. 2009

Abgef. 08/05/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Sherry Hogshead

Fassnr. 306326

211 Flaschen

54,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 2009/2024 – Peated

Gordon & MacPhail Islay Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

Exclusively bottled for Germany by Kirsch Import



15 Jahre

Dest. 2009

Abgef. 08/05/2024

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Refill Sherry Hogshead

Fassnr. 307093

227 Flaschen

58,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Die fassstarke Reihe Connoisseurs Choice wird zudem vertreten von dem besonders kräftigen, fruchtig-würzigen Speyburn 2008/2024 und dem 25 Jahre alten Caol Ila 1998/2024, der Rauch mit Schokolade und Himbeeren verbindet.



Herbstlich wird es bereits mit den Beeren-, Apfel- und Zimttönen des Tormore 1995/2024 sowie den Noten von kandiertem Apfel, Vanille und warmen Gewürzen des Ledaig 1993/2024.



Der einladend dunkle Linkwood 1993/2024 hält mit und entfaltet neben Orangenzesten feine Zimtwürze, Toffee und anhaltende Kirschnoten.

Speyburn 2008/2024

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength



15 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 23/04/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 552

644 Flaschen (insgesamt)

60,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 1998/2024 – Peated

Gordon & MacPhail Islay Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength



25 Jahre

Dest. 1998

Abgef. 11/03/2024

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 12879

532 Flaschen (insgesamt)

56,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tormore 1995/2024

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength



28 Jahre

Dest. 1995

Abgef. 25/04/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Sherry Puncheon

Fassnr. 5391

493 Flaschen (insgesamt)

57,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ledaig 1993/2024

Gordon & MacPhail Island Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength



30 Jahre

Dest. 1993

Abgef. 12/04/2024

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: Refill Sherry Butt

Fassnr. 706

381 Flaschen (insgesamt)

57,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Linkwood 1993/2024

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength



30 Jahre

Dest. 1993

Abgef. 10/04/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Puncheon

Fassnr. 6184

531 Flaschen (insgesamt)

49,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Gegrillte Ananas, Buttertoast & Vanille: Starward macht Bourbonfässer auf

Vor 15 Jahren fasste Starward-Gründer David Vitale den riskanten Entschluss, der die DNA seiner Whiskys für immer bestimmen sollte: Statt klassisch im Bourbonfass, sollten alle Destillate der Melbourner Brennerei in Rotweinfässern der Region reifen. Heute ist Starward führend (und weltweit anerkannt) in der Herstellung von in Rotweinfässern gereiftem Whisky. Aber was wäre geworden, wenn David Vitale den bewährten Weg gegangen wäre?



Das können Whisky-Liebhaber jetzt selbst herausfinden – mit dem Starward Bourbon Casks #2. Nach der schon 2018 ausverkauften Erstauflage, folgt nun ein für fünf Jahre vollständig in Bourbon Barrels gereifter Single Malt. Bei 52% vol. verschmelzen köstlich tropische Aromen mit gebuttertem Toast, Zitronencreme und süßen Gewürzen.



Die Abfüllung entstand im Kontext der Starward Projects. Im „Labor- Programm“ der Destillerie haben die innovativen Australier Raum für experimentelle Ideen. Daher ist der Single Malt ein limitiert verfügbares Vergnügen.

Starward Bourbon Casks #2

Single Malt Australian Whisky

Starward Projects



5 Jahre

Dest. 2018

Abgef. 2024

Herkunft: Australien, Melbourne

Fasstyp: Bourbon Barrels

52% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert