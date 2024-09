Da kiekste, wa? Neu von Douglas Laing: Scallywag The Berlin Edition

Dass bei Douglas Laing wenig Berührungsängste mit humorigen Abfüllungen bestehen, hat der unabhängige Abfüller schon oftmals bewiesen. Gerade seine lokal inspirierten Bottlings, aber auch zum Beispiel die Weihnachtseditionen von Big Peat sind exemplarisch dafür.

Jetzt bringt Douglas Laing mit Scallywag The Berlin Edition über den Importeur Rising Brands wieder so ein wunderbar augenzwinkerndes Bottling auf den Markt – mehr zum Speyside Blended Malt untenstehend:

Da kiekste wa?

Scallywag Berlin Edition veröffentlicht

Nürnberg, 5. September 2024. Das schottische Familienunternehmen Douglas Laing & Co. erobert die Hauptstadt und startet den deutschlandexklusiven Verkauf der auf 960 Flaschen limitierten Scallywag Berlin Edition.

Der bekannte Scallywag Speyside Malt Whisky ist zu Besuch in Berlin und läutet den Spätsommer ein. Die in dunklen Mahagonifarben schimmernde Scallywag Berlin Edition wurde mit 48% Vol. und einem hohen Anteil im Sherryfass gereifter Whiskys abgefüllt und ist, ganz in Douglas Laing Tradition, ungefärbt und nicht kältefiltriert.

Fans sherrylastiger Whiskys dürfen sich auf ein geschmackliches Feuerwerk aus warm-würzigen Noten, reifer Sommerfrüchte, Vanille und dunkler Schokolade freuen.

Die Ausstattung der limitierten Abfüllung strahlt in kräftigen lila-blau Tönen und symbolisiert den spätsommerlichen Sonnenuntergang über Berlin. Neben den unverkennbaren Wahrzeichen Brandenburger Tor und dem Fernsehturm hat sich Scallywag locker in Schale geschmissen und kommt stilecht mit Bucket Hat daher.

Als Teil der Remarkable Regional Malts steht Scallywag für die Region Speyside. Inspiriert vom Foxterrier, dem Familienhund der Familie Laing, ist Scallywag eine Vermählung von ausschließlich Speyside Single Malts, wie bspw. Mortlach, Macallan und Glenrothes.

Die Scallywag Berlin Edition ist ab sofort im ausgewählten Fachhandel erhältlich.

Tastingnotes:

Die Scallywag Berlin Edition überzeugt mit warm-würzigen Noten, der Süße reifer Früchte umspielt von feinster Vanille und etwas dunkler Schokolade. Fruchtige Noten von reifen Feigen und einem Hauch Gerste runden das Geschmackserlebnis ab.

SCALLYWAG Berlin Edition in der 0,7-Liter-Flasche; 48,0 % Vol.; UVP: 53,99 Euro