Neu: The Epicurean Calvados Limited Edition

Vom unabhängigen Whisky-Produzenten Douglas Laing erscheint eine neue Limited Edition seines Lowland Blended Malt. The Epicurean Calvados Limited Edition ist mit 48% Vol. abgefüllt und weltweit auf 1.800 Flaschen limitiert.

Auch in Deutschland ist The Epicurean Calvados Limited Edition erhältlich, hier die deutschsprachige Pressemitteilung des Importeurs für Douglas Laing, Rising Brands:

Douglas Laing enthüllt limitierte Edition des The Epicurean Lowland Malt aus Calvadosfässern

Glasgow/ Nürnberg, 19.08.2024, Douglas Laing & Co. verkündet stolz die Veröffentlichung der The Epicurean Calvados Limited Edition, einem einzigartigen Blend, der die blumigen Lowland Malts aus Schottland mit dem Charme eines französischen Obstgartens in der Normandie verbindet. Diese exklusive, auf nur 1.800 Flaschen weltweit limitierte Abfüllung ist eine „Feier von Tradition, Innovation und unvergleichlicher Handwerkskunst“.

The Epicurean Calvados Limited Edition wurde mit 48% Vol. abgefüllt und durfte in Calvados Fässern nachreifen, wodurch der ohnehin schon frisch-lebendige Zitruscharakter auf ein neues Niveau gehoben wird. Kenner werden sich an den vollmundigen Holznoten erfreuen, die von einer Symphonie aus knackigen Äpfeln, süß-saftigen Birnen und warmen Toffee umspielt werden.

Keyfacts:

Weltweit auf 1.800 Flaschen limitiert

Keine Färbung oder Kältefiltration

Hochwertig folierte Ausstattung

Hohe Alkoholstärke mit 48% Vol.

Scott Morrison, Brand Manager, kommentiert:

„Wir sind davon überzeugt, dass sich der Geschmack während des gesamten Herstellungsprozesses eines Whiskys entwickelt, aber erst im Zusammenspiel zwischen Spirituose und Holz während der Reifung sein volles Potential ausschöpft. Diese besondere Abfüllung ist ein Beweis für unsere Überzeugung, denn die Calvados-Fässer verleihen unserem Lowland Malt reichhaltige, nuancierte Aromen, die ihm zu neuen Höhenflügen verhelfen.“

Die The Epicurean Calvados Limited Edition ist ab sofort im Fachhandel Ihres Vertrauens erhältlich.