Douglas Laing bringt Bowmore 35yo und Laphroaig 26yo als ‘The Queen & King’ in der “Black Diamond Collection”

Im Vorjahr brachte Douglas Laing die XOP Diamond Anniversary Sets zum 75. Geburtstag der Marke (wir berichteten hier) – eine Sammlung von sechs Abfüllungen aus den besten Fässern in den Lagerhäusern des unabhängigen Abfüllers. Jetzt legt man in Glasgow mit einer zur gleichen Serie gehörigen Unterserie namens Black Diamond Collection nach, und bringt zu deren Start zwei neue Bottlings auf den Markt. Beide haben etwas mit der königlichen Familie zu tun, daher sind sie auch als Queen & King Collection betitelt.

The Queen’s Choice ist ein 35 Jahre alter Single Malt aus Bowmore – die Islay-Destillerie, die Queen Elizabeth II. im Jahr 1980 besuchte. Der Whisky wurde 1989 destilliert und reifte in einem Refill Hogshead – jetzt gibt es 238 Flaschen davon, abgefüllt miot 50,1% vol. Alkoholstärke. Er zeigt noch die für damals tyischen seifigen und veilchenartigen Aromen, die nach 2000 aus dem Destillat verschwanden.

The King’s Chocie ist ein 26 Jahre alter Single Malt aus Laphroaig, der Lieblingsbrennerei von King Charles III. Er stammt aus einem Sherry Hogshead, in das er 1998 gelegt wurde und ist nun mit 56,8% vol. Alkoholstärke abgefüllt. Von ihm gibt es 191 Flaschen. Er bietet die typischen Noten eines Sherry-Laphroaig: geräucherte Eiche, Mokka, Speck und gekochte Früchte.

Laut dem Artikel in The Spirits Business werden die beiden Bottlings zunächst als Set weltweit angeboten, der Preis dafür: 3500 Pfund, umgerechnet ca. 4200 Euro. Was danach mit den übrig gebliebenen Bowmore-Flaschen geschehen wird, können wir Ihnen nicht gesichert sagen…