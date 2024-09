Neues bei Hawe Bremen: Loch Lomond 50yo und 25yo, Icons of Campbeltown No.2 und Kilchoman 100% Islay 14th Edition

Einen Schwung Neuheiten hat die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen als Importeur nach Deutschland gebracht – so zum Beispiel den Loch Lomond 25yo und den ultra-raren Loch Lomond 50yo. Aber auch der neue Kilchoman 100% Islay 14th Edition und die zweite Ausgabe der Icons of Campbeltown von Glen Scotia dürfen wir Ihnen heute hier präsentieren. Sie finden alle diese Abfüllungen bereits jetzt oder in Kürze im deutschen Fachhandel:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Loch Lomond Distillery – Five Decades in the making – Loch Lomond 50-Year-Old – Homage to Loch Lomond’s timeless innovation in distilling – Einzelnummerierung – natural colour, non-chill filtered & cask strength

Limitiert auf 100 Einzelflaschen wurde der 50 Jahre alte Single Malt im Jahr 1973 in den Loch Lomond charakteristischen Straight Neck Stills destilliert und hat eine unvergleichliche Reise der Reifung hinter sich. Der Loch Lomond Signature Style aus intensiver Frucht erhielt durch die außerordentliche Reifezeit einen reichhaltigen tropischen Charakter aus knackigen Zitrusfrüchten und komplexen Sherryaromen. Dieser exklusive Single Malt Scotch Whisky hatte seinen Ursprung in American Oak Re-Fill Hogsheads und reifte anschließend (seit August 2011) in First Fill Bourbon Hogsheads. Schließlich erhielt der Malt seine Veredelung in First Fill Oloroso Hogsheads – Eine wahre Hommage an die innovativen und einzigartigen Destillationsmethoden Loch Lomonds.

“This 50 year old whisky is a window into the past and the very beginnings of whisky making at the current Loch Lomond Distillery.” Master Blender Michael Henry

Nose: Refreshing orange and mint, sweet fruit of grilled peach and mango, nutmeg.

Taste: Beautiful depth of flavour melted brown sugar with juicy apricot, tangy orange marmalade and dark fruits, plum and cherry before creamy vanilla fudge and warming cinnamon spice.

Finish: Long, mouth-watering watermelon and kiwi with a grapefruit citrus edge, some green tea and lasting wood spice.

Distillation: Distilled 29/03/1973; collected at high Strength; 100% unpeated malted barley.

Maturation: Original cask: refill American Oak Hogsheads: recasked into First Fill Bourbon in 08/2011; recasked into First Fill Oloroso Hogsheads 10/2017.

Loch Lomond 25 Year Old – NEUE Original Abfüllung 25 Jahre – First-Fill, Refill und Re-Charred American Oak – 46,0 % Vol. – Fruit, Honey & Soft Smoke – UVP: 480,00 €

Der Loch Lomond 25 Jahre ist der Inbegriff der meisterhaften Destillation Loch Lomonds, bei dem Master Blender Micheal Henry drei verschiedene Destillationsstile der Straight Neck Pots Stills kombiniert und dabei unterschiedliche Cut Points, getorfter sowie ungetorfter Gerste nutzt. Ein einzigartiger Beweis der Expertise und Innovationskraft Loch Lomonds. Dieser außergewöhnliche Single Malt durchläuft ein Vierteljahrhundert lang eine umfangreiche Reifung in First-Fill-, Refill- und Re-Charred-Fässern aus amerikanischer Eiche. Michael Henry wählt die Fässer hierfür persönlich aus, um sicherzustellen, dass der charakteristische fruchtige Signature Style der Brennerei repräsentiert wird.

Geschmacklich bietet der Loch Lomond 25 Jahre stark würzige Aromen mit leichten Zimt und Karamell Noten. Im Abgang ist der Whisky langanhaltend und leicht rauchig.

Nose: Toasted oak and coconut, crisp pear and rich spice.

Taste: Delicious caramel, apricot, and pear, lime juice and a touch of cinnamon spice.

Finish: Long and dry with a wisp of oak smoke.

NEU – Kilchoman 100% Islay 14th Edition – Bourbon and Oloroso Sherry Casks – 9 Years old – HOME TO SCOTLAND’S ONLY SINGLE FARM SINGLE MALT – UVP: 94,90€

Die 14. Edition des Kilchoman 100% Islay wurde aus den Kilchoman Gerste-Ernten 2013 und 2014 destilliert und reifte anschließend 9 Jahre lang in ausgewählten Bourbon- und Oloroso-Sherry-Fässern. Die neuste Edition bringt Noten von Vanille, Butterscotch und reichhaltiger Frucht hervor, die perfekt mit der natürlichen Zitrussüße und dem floralen Torfrauch des 100% Islay-Malts harmonieren.

Tasting Notes

Nose: Campfire smoke, preserved lemon, orange peel, tropical sweetness.

Palate: Creamy caramelised sugars, vanilla, lemon, pineapple sweetness, fresh ginger, and oak smoke.

Finish: Oily and textured with rich sherry notes and lasting peat smoke

Islay’s Farm Distillery – 100% Islay From Barley to Bottle

Gründer Anthony Wills hatte mit der damals ersten Neugründung einer Destillerie auf der Isle of Islay seit 124 Jahren ein visionäres Ziel verfolgt, das heute die Einzigartigkeit Kilchomans ausmacht. Umfasst von der rauen Schönheit der Insellandschaft mit ihren weißen weiten Sandstränden und mächtigen Steilklippen wurde die ursprüng­liche Handwerkskunst des „farm distilling“ neu belebt. Dazu dienen die sehr fruchtba­ren Böden rund um die Gemeinde Kilcho­man für den eigenen Gerstenanbau und die Qualität des vom Atlantik geprägten, unvergleichlichen Islay-Torfs.

Mit der 100% Islay Range steht Kilchoman für einen einzigartigen Islay Single Malt Whisky, welcher „From Barley to Bottle“ vor Ort hergestellt wird. Dieser Traum der 100% Islay Philosophie folgt dem Bestreben, die jahrhundertealte Tradition des Farmwhiskys wieder aufleben zu lassen. Auf Basis eines Prozesses, der auf Rohstoffe aus der unmittelbaren Umgebung setzt und von vollkommener Handarbeit geprägt ist. Kilchoman ist stolz, eine der wenigen schottischen Brennereien zu sein, die einen Single Malt aus eigens angebauter und gemälzter Gerste präsentiert.

NEU Glen Scotia Icons of Campbeltown – The Dragon No. 2 of 5 – 14 Jahre – Medium Peated Barolo Red Wine Cask Finish – 56,8 % ABV – Batch Strength – Natural Colour & Non-Chill Filtered – Limited Edition – UVP: 130,00 €

Icons of Campbeltown No. 2 The Dragon: Der linke Arm des Campbeltown Cross zeigt St. Michael, wie er einen feuerspeienden Drachen heldenhaft mit seinem Speer erschlägt. Während der viktorianischen Blütezeit der Whiskyherstellung waren Brände in den Brennereien von Campbeltown keine Seltenheit, ähnlich wie Drachen in Märchen Dörfer und Schlösser verwüsteten. Diese schwierigen Zeiten, ließen die Brennereigemeinschaft enger zusammenrücken, wie der 17. Dezember 1899 zeigte, als Glen Scotia und heldenhafte Gemeindemitglieder einen Brand in der Dalintober Destillerie bekämpften und die Brennerei retteten. Heute wird man in Campbeltown keine lebenden Heiligen oder Drachenkämpfer finden, dafür eine Gemeinschaft, die dank ihres Einheitsgeistes allen Widrigkeiten trotzt.

The Prevailing Spirit of Campbeltown – dafür steht die Glen Scotia Distillery aus der viktorianischen Whisky-Hauptstadt Campbeltown. Die Destillerie begeistert uns seit Jahren mit einzigartigen, traditionellen Single Malts mit dem typisch maritimen Charakter der kleinsten Whisky-Region Schottlands.

Original Tasting Notes:

As silky as dragon’s fire and as bold as Glen Scotia’s community spirit.

Decadently smoky with hints of fiery red candied fruits and berries, the finish is long with a dry spicey end note.

A subtle maritime salinity leaves no question which distillery this Limited Edition hails from.