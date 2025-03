Mitte Dezember stellte Alba Import den jungen Independent Bottler Living Souls vor, die mit ihren Abfüllungen das Whisky-Portfolio des Importeurs und Distributors aus Nottensdorf bereichern. Nun legen die Jungs aus Glasgow mit ihren weiteren und neuen Bottlings bereits nach.

Alle Details zu den beiden neuen Abfüllungen von Living Souls, ein Balblair und ein Blended Scotch als Ergebnis eines Unfalls, finden Sie in der Presseaussendung, die wir von Alba Import heute erhalten haben:

Der neue Independent Bottler Living Souls aus Glasgow legt nach

Die kreativen Köpfe hinter dem noch jungen Independent Bottler Living Souls, Calum Leslie, Jamie Williamson und John Torrance, haben für ihr erstes Bottling von vier außergewöhnlichen Whisky-Abfüllungen reichlich Aufmerksamkeit erhalten.

Die Nachfrage hat nicht nur sie, sondern auch den deutschen Vertriebspartner Alba Import mehr als überrascht, obwohl man sich der Besonderheiten der vier Erstlings-Abfüllungen gewiss war.

Nun legt das Trio aus Glasgow mit zwei neuen Expressions nach – und das nicht minder spannend.

Living Souls, Balblair, 10 Jahre, Finished in Limousin Oak XO Octaves, 46%

Ein 10 Jahre alter Balblair Single Malt, schlussgereift in kleinen Limousin Oak XO Octave Casks (ex Cognac Fässer), überzeugt im Duft mit üppigen Noten von Sultaninen und kandierter Orange, bevor Butterscotch und süße Eiche den Gaumen erobern. Der Nachhall ist butterweich und klingt würzig aus. Man fühlt sich in eine altehrwürdige Bibliothek versetzt, umgeben von in Leder gebundenen Büchern und edlem Eichenmobiliar. Abgefüllt in 46%.

Living Souls “Ninety-Nine & One” Blended Scotch Whisky, 46,3%

Ein Blended Scotch Whisky, entstanden durch einen im Endeffekt glücklichen Unfall. Was ist passiert? 18 Jahre alter schwer getorfter Island Single Malt sollte zur Abfüllung kommen und mehrere Fässer wurden in einen Vatting-Tank entleert. Nun passiert das, was nicht passieren darf – ein weiteres, aber falsches Fass wird genommen und eine kleine Menge 3 Jahre alter Grain Whisky gelangt in den Tank, bevor der Fehler bemerkt wird. So befindet sich nun im Tank technisch gesehen ein Blended Scotch im Verhältnis von ca. 99% 18 Jahre alter Malt auf 1% 3 Jahre alter Grain. Und den Grain bekommt man nun einmal nicht mehr raus. Dieses Lot hat sich das Dreigestirn von Living Souls gesichert und als „99+1“ Blended Scotch abgefüllt, dank des Malheurs in der Abfüllanlage mit einem äußerst attraktiven PLV.

Uneingeschränkt überzeugend ist hier auch der Geschmack – wie ein Besuch auf einem Gewürzmarkt: reiche Sherry-Noten treffen auf süßen Rauch und Räucherschinken untermalt von getrockneten Orangen, Chili und schwarzem Pfeffer, dazu gesellen sich mit jedem Schluck Meersalz und Tabak. Abgefüllt in 46,3%.

Beide Living Souls Editionen wurden in natürlich Farbgebung und unter Verzicht auf Kühl-Filtration zur Abfüllung gebracht.

Living Souls zeigen mit diesen beiden Abfüllungen erneut, wie spannend die Whiskywelt ist bzw. sein kann.

Dank ihrer besten Verbindungen aufgrund langjähriger Tätigkeiten in der schottischen Whisky-Industrie haben sie Zugriff auf vielerlei hochinteressante Fässer oder Chargen, wie im Fall des „Ninety-Nine & One“.

Corinna Schwarz, Geschäftsführerin von Alba Import kommentiert:

„Wir sind äußerst glücklich über die Nachfrage und das viele positive Feedback zu den ersten Abfüllungen von Living Souls. Die Marke stellt eine hervorragende Bereicherung für unser Portfolio dar und auch die beiden neuen Editionen zeigen, mit welch‘ gutem Gespür für Qualität in Verbindung mit einem fairen PLV das Team hinter der Marke agiert .“