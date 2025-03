Dayalan Nayager wird neuer Diageo Europe president

Beim Getränke-Konzern und eigentümer der meisten Whisky-Brennerein Schottlands werden die Positionen des Europe president und Africa president neu besetzt, da John Kennedy das Unternehmen nach 30 Jahren verlässt. Er leitet seit Januar 2024 interimistisch die europäischen Aktivitäten von Diageo. Sein Nachfolger wird der derzeitige Africa president, Dayalan Nayager.

Neuer Diageo Europe president Dayalan Nayager

Die ehemailge Diageo India managing director Hina Nagarajan wird nun president Africa. Die Führungswechsel treten offiziell ab dem 1. April 2025 in Kraft. Weitere Informationen hierzu finden Sie in einem Artikel bei The sprits business.