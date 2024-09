Serge verkostet: Zwei aus Royal Lochnagar – und ein alter Blend von dort

John Begg – das ist nicht nur der Name des Gründers der Destillerie Royal Lochnagar, sondern auch der legendäre Blend von dort, den man nur mehr am Sekundärmarkt und bei Auktionen findet. Ja, es gibt einen Blend namens John Begg, aber der ist von Sazerac und in Europa nicht erhältlich – und ob in diesem Royal Lochnagar zu finden ist, können wir nicht sagen.

Serge Valentin verkostet jedenfalls einen alten John Begg Blue Cap aus ca. 1955 – und zwei Royal Lochnagar, beides Originalabfüllungen, weil man Royal Lochnagar seit 15 Jahren nicht mehr bei Unabhängigen findet.

Hier die Punktewertungen der Verkostung in unserem tabellarischen Überblick:

Abfüllung Punkte

John Begg ‘Blue Cap’ (43%, OB, blend, +/-1955) 89 Royal Lochnagar 12 yo (40%, OB, +/-2023) 83 Royal Lochnagar 10 yo ‘The Manager’s Dram’ (57.2%, OB, European oak, 2006) 87