Bruichladdich Distillery mit 2025er-Edition des Port Charlotte 18 Years Old

Bereits im letzten Sommer konnten wir die Label dieser Abfüllung entdecken, ihr Erscheinen zog sich allerdings noch etwas hin. Heute stellt die Bruichladdich Distillery nun 2025er-Edition des Port Charlotte 18 Years Old vor.

Die neue Abfüllung wurde aus 100 % schottischer Gerste hergestellt, die auf 40 PPM (parts per million) gemälzt wurde. Die 2025er-Edition reifte in drei unterschiedlichenen Fassarten:

53 % in seltenem First-Fill-Bourbon, 31 % in Second-Fill-Sherry und 16 % in Sherry für 11 Jahre. Für den letzteren Teil folgte eine Lagerung in virgin French oak für etwa fünf Jahre. Seine letzte Reifung fand dann second-fill Bourbon Fässern statt. Die verschiedenen Whiskys wurden dann vermählt und mit 51,5 % Vol. in die 8.000 erhältlichen Flaschen abgefüllt.

Laut master destiller Adam Hannett hat 2025er-Edition ausgeprägte Noten von Vanille, gesalzenem Karamell und Haselnuss aus der gerösteten ehemaligen amerikanischen Eiche.

“These rounded, sweet flavours work beautifully with the spirit’s signature peat smoke and cut through the savoury, barbecue character, taking Port Charlotte in a new direction.”

Zu einem Preis von £175 (ungefähr 210 Euro wären dies) ist Port Charlotte 18 Years Old direkt auf der Website von Bruichladdich und bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.