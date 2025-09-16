Serge verkostet: Neun mysteriöse Abfüllungen

Sie verraten nicht, woher sie kommen – die neun Abfüllungen, die Serge heute im Glas hat, tragen Fantasienamen, geben zum Teil Hinweise auf die Destillerie aus der sie stammen oder sind Blends oder Blended Malts, wo es auf die Komposition ankommt und Brennereinamen Nebensachen wären.

Allen neun Bottlings ist eines gemeinsam: Ein „Versager“ ist nicht darunter, im Gegenteil: eim Gutteil der Abfüllungen wird mit hohen Punktezahlen bewertet, nur zwei bleiben unter 85 Punkten. Was wieder einmal beweist: Neugier und Wagemut zahlt sich beim Whiskyeinkauf immer wieder mal aus. Nehmen Sie unsere Tabelle der Verkostung daher als einen kleinen Reiseführer in die terra incognita:

Abfüllung Punkte

Parkmore Selection 6 yo (46%, Aceo, bourbon cask finish, +/-2025) 85 World Peat Highball Premix 8 yo (5%, Decadent Drams, bourbon barrel, 2025) 88 Delta Cephei II 8 yo 2013/2021 (56.2%, Scotch Universe, 1st fill ruby Port wine barrique) 82 Secret Highland 2013/2023 (52.4%, Whiskyjace, Edition #8, bourbon hogshead) 88 Speyside Region 25 yo 1993/2018 (51.7%, Whisky-Fässle, sherry cask) 89 Blended Scotch 29 yo 1995/2025 (44.1%, St Bridget’s Kirk, refill butt) 85 Blended Scotch Whisky ‘Ninety-Nine & One’ (46.3%, Living Souls, ‘Mostly Heavily Peated’, bourbon & sherry, 2024) 89 Blended Scotch Whisky 40 yo ‘Batch #2’ (45.1%, Living Souls, refill sherry butt, 514 bottles) 87 Blended Malt Scotch Whisky 27 yo 1997/2025 (55.6%, Murray McDavid, The Peat Chronicles, for Germany, 229 bottles) 80

Als Titelbild: Einfach mal schönes Schottland…