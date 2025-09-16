Das U-Boot kehrt zurück: Bruichladdich Yellow Submarine 14yo und leichtere Bladnoch Core Range (TTB-Neuheiten)

Es ist in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetaucht: Das berühmte Bruichladdich Yellow Submarine wird zum 25. Jahrestag seines Erscheinens in einer limitierten Ausgabe neu aufgelegt und nennt sich nun Bruichladdich Yellow Submarine Reclassified. Dieser Whisky ist 14 Jahre lang in First Fill Bourbon Casks und französischen Rotweinfässern gereift und orientiert sich am Originalrezept des klassischen Yellow Submarine. Abgefüllt ist es mit 54,2% vol. Alkoholgehalt – und so sieht das Label aus:

Weiters befinden sich in der TTB-Datenbank neue Label für die Core Range der Lowland-Brennerei Bladnoch – Alinta, Vinaya und Samsara. Nicht nur, dass sie neu designt sind, so zeigen sie auch mit 43,4% vol. Alkoholstärke einen neuen, etwas schwächern Alkoholgehalt. Stellvertretend für die neuen Label hier jenes vom Bladnoch Alinta, der leicht rauchigen Abfüllung: