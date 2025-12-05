Freitag, 05. Dezember 2025, 15:38:15
Ab sofort in Deutschland erhältlich: Q4-Bottlings von Lady of the Glen

Acht Bottlings haben jetzt den deutschen Fachhandel erreicht - Eine Übersicht der einzelnen Bottlings finden Sie im Artikel

Die Winterbottlings von Lady of the Glen sind in Deutschland angekommen, und wie üblich sind es, bis auf den St. Bridget’s Kirk Blended Malt Scotch Whisky, Einzelfassabfüllungen in Fasstärke aus verschiedenen schottischen Whiskyregionen. Zwischen acht und einundzwanzig Jahren sind sie alt, und wohl fast jeder Whiskyfreund wird in der Auswahl etwas für sich finden können.

In diesem Fall hilft dann der Fachhändler oder der Onlineshop von Fassmeister (siehe unten) weiter:

Nur zu vier Terminen im Jahr erreichen neue Single Casks der Marke „Lady of the Glen“ die Whiskywelt. Der mehrfach ausgezeichnete Independent Bottler Hannah Whisky hat mit seiner Marke „Lady of the Glen“ eine einzigartige Hommage an die grüne Geisterdame, die angeblich im Stirling Castle umherstreift und an das leuchtende Violett der schottischen Wildblume, das sich in dem zarten Blumenmuster widerspiegelt, das die Marke heute ziert, geschaffen – abgebildet in Single Cask Whiskys herausragender Qualität. Neu eingetroffen sind folgende Abfüllungen:

  • Caol Ila 10 Jahre Refill Ruby Port Finish, 58,3% Vol., 300 Fl. insgesamt
  • Dailuaine 11 Jahre Recoopered US Oak Barrique Finish, 57,9% Vol., 262 Fl. insgesamt
  • Glen Scotia 8 Jahre Tawny Port Finish, 56,5% Vol., 231 Flaschen insgesamt
  • Linkwood 10 Jahre White Pineau Finish, 61% Vol., 251 Flaschen insgesamt
  • Mannochmore 11 Jahre Bourbon Hogshead, 60,3% Vol., 279 Flaschen insgesamt
  • Royal Brackla 13 Jahre Tawny Port Finish, 56,9% Vol., 159 Flaschen insgesamt
  • Teaninich 21 Jahre Refill Barrique Finish, 55,2% Vol., 280 Flaschen insgesamt
  • St. Bridget’s Kirk Blended Malt Scotch Whisky Solera Batch #5, 48,5% Vol.

Die Abfüllungen sind ab sofort im Fachhandel oder unter https://www.fassmeister.com/c/weitere-whisk-e-ys/lady-of-the-glen-und-dalgety erhältlich.

