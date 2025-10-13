Zu einem besonderen Aufeinandertreffen kommt es am Whisky & Music Festival Zürich. Es treten am 28. November zusammen auf, und gegeneinander an:

Für Schottland: Julie Hamilton, Sales & Brand Managerin bei Decadent Drinks

Für England: Joe Clark, Whisky Director bei Spirit of Yorkshire.

Alle Infos zu diesem Whisky Battle finden Sie in der Info, die wir von der Whisky Bibliothek erhalten haben:

Whisky Battle am Whisky & Music Festival Zürich: Decadent Drinks vs. Spirit of Yorkshire

Am Freitag, 28. November, 17:30 Uhr steigt am Whisky & Music Festival Zürich das Whisky Battle: Decadent Drinks vs. Spirit of Yorkshire – ein interaktives Tasting-Duell, bei dem das Publikum den Champion kürt.

Das Duell

Zwei Whisky-Persönlichkeiten treten in Zürich gegeneinander an – mit Flaschen, Geschichten und purer Leidenschaft:

Julie Hamilton – Sales & Brand Managerin bei Decadent Drinks (Schottland). Sie bringt erstmals die gefeierten, unabhängigen Abfüllungen von Angus MacRaild nach Zürich: Whiskyland, Equinox & Solstice, Notable Age Statement, Decadent Drams und mehr. Julie ist ausserdem Leiterin des Glasgow Whisky Club und Jurorin bei der internationalen CMB Spirit Selection.

Joe Clark – Whisky Director bei Spirit of Yorkshire (England). Er präsentiert die preisgekrönten Filey Bay Single Malts – hergestellt „vom Feld ins Glas“ in Yorkshire. 100% einheimische Gerste, reines Quellwasser, nachhaltige Produktion und eine klare Handschrift, die Leichtigkeit und Tiefe vereint.

Battle-Modus – Direktvergleich im Glas Das Publikum entscheidet, wer den Sieg nach Hause trägt!

3 Runden – 2 Whiskys pro Runde (je einer von Julie und Joe). Blind eingeschenkt: Zwei Gläser pro Runde, keiner weiss, welches zu wem gehört.

Degustieren & vergleichen: Gäste riechen, schmecken und notieren Eindrücke. Reveal & Storytelling: Julie und Joe enthüllen ihre Whiskys und erzählen Hintergründe.

Publikumsabstimmung: Wer gewinnt die Runde – Schottland oder England?

Der Ablauf

Round 1: The Gentle Touch – frische Einstiegsdrams

Round 2: The Character Clash – Sherryfass-Power vs. Decadent Komplexität.

Round 3: The Heavyweights – Single Cask Filey Bay gegen ein ausgewähltes Highlight von Decadent Drinks

Am Ende wird der Whisky Champion Zürich 2025 gekrönt – gewählt vom Publikum!

Warum dabei sein?

6 exklusive Whiskys im direkten Vergleich. Zwei charismatische Experten mit Insiderwissen und spannenden Stories. Du bist die Jury – interaktiv, spannend und mit grossem Spassfaktor.

Ein Abend voller Genuss, Wissen und Wettkampf-Atmosphäre – aber nur einer kann Champion werden. Bist du bereit für das Battle?

Referenten: Julie Hamilton, Sales & Brand Manager Decadent Drinks & Joe Clark – Whisky Director bei Spirit of Yorkshire

Sprache: Englisch

Dauer: 60 min

Ort: Volkshaus Zürich, Gelber Saal, Zürich (CH)

Preis: CHF 50.– (inkl. Whiskys und Präsentation)

Tickets: https://eventfrog.ch/de/p/essen-trinken/whisky-battle-decadent-drinks-vs-spirit-of-yorkshire-7381301222253272919.html

Hinweis: Der Eintritt zur Messe und den Konzerten ist im Masterclass-Preis nicht enthalten!

Tasting kann auch einzeln gebucht werden!