Montag, 12. Januar 2026, 15:02:47
Suche
HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Hillside/Glenesk plus Sparringspartner

Das etwas skurrile Tasting-Duo bildet ein 25-jähriger Hillside der Rare Malts und ein aktueller 13-jähriger Glencadam von Decadent Drinks

Unter dem Namen Glenesk 1897 gegründet, Mitte der 1960er-Jahre in Hillside und 1980 wieder in Glenesk umbenannt. 1985 stillgelegt, 1992 verlor die Destillerie die Brennlizenz, die Gebäude wurden 1996 teilweise abgerissen, aus der Brennerei entstand eine große Mälzerei: Das ist die Geschichte der Glenesk Distillery im Schnelldurchlauf.
Die Verkostung von Malts aus längst geschlossenen schottischen Brennereien findet auf Whiskyfun heute mit dem 25-jährigen, 1995 für die Reihe Rare Malts abgefüllten Hillside eine Fortsetzung. Da ihm kein weiteres Bottling aus der Hillside/Glenesk Distillery zur Verfügung steht, greift Serge zu einer aktuellen Indie Abfüllung der Glencadam Distillery von Decadent Drinks. Den Ausschlag für seine Wahl war die räumliche Nähe der Brennerei zur ehemaligen Hillside/Glenesk Distillery. Dieses so gesehen etwas skurrile Duo der heutigen Verkostung erhält diese Bewertungen:

AbfüllungPunkte

Hillside (Glenesk) 25 yo 1969/1995 (61.9%, OB, Rare Malts)91 
Glencadam 13 yo 2012/2025 (53%, Decadent Drinks, Decadent Drams, refill barrel, 282 bottles)84
Glenesk Destillerie und Mälzerei, Foto von Stanley Howe, CC-Lizenz
-Werbung-
Vorheriger Artikel
Tomatin stellt Abfüllung zum chinesischen Neujahr vor
Nächster Artikel
Stirling Distillery untersucht Aluminium- als Alternative zu Glas-Flaschen

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2026 Whiskyexperts GmbH