Serge verkostet: Hillside/Glenesk plus Sparringspartner

Unter dem Namen Glenesk 1897 gegründet, Mitte der 1960er-Jahre in Hillside und 1980 wieder in Glenesk umbenannt. 1985 stillgelegt, 1992 verlor die Destillerie die Brennlizenz, die Gebäude wurden 1996 teilweise abgerissen, aus der Brennerei entstand eine große Mälzerei: Das ist die Geschichte der Glenesk Distillery im Schnelldurchlauf.

Die Verkostung von Malts aus längst geschlossenen schottischen Brennereien findet auf Whiskyfun heute mit dem 25-jährigen, 1995 für die Reihe Rare Malts abgefüllten Hillside eine Fortsetzung. Da ihm kein weiteres Bottling aus der Hillside/Glenesk Distillery zur Verfügung steht, greift Serge zu einer aktuellen Indie Abfüllung der Glencadam Distillery von Decadent Drinks. Den Ausschlag für seine Wahl war die räumliche Nähe der Brennerei zur ehemaligen Hillside/Glenesk Distillery. Dieses so gesehen etwas skurrile Duo der heutigen Verkostung erhält diese Bewertungen:

Abfüllung Punkte

Hillside (Glenesk) 25 yo 1969/1995 (61.9%, OB, Rare Malts) 91 Glencadam 13 yo 2012/2025 (53%, Decadent Drinks, Decadent Drams, refill barrel, 282 bottles) 84