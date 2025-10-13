Beam Suntory Deutschland stellt heute ihren neuen Spirit Drink Kilbeggan Berry Selection vor. Die Flavour-Variante ihres Irish Whiskeys Kilbeggan verbindet frische Beerenaromen mit den nussigen und holzigen Noten des Whiskeys, ist die ab Oktober 2025 im Handel erhältlich.

Alle weiteren Details und Infos in der Presseaussendung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Kilbeggan launcht Produktneuheit „KILBEGGAN BERRY SELECTION” – erhältlich ab Oktober 2025

Neu interpretiert: Mit der KILBEGGAN BERRY SELECTION trifft Irish Whiskey auf fruchtig-süße Aromen.

Frankfurt am Main, 06.10.2025 – Kilbeggan launcht die neue KILBEGGAN BERRY SELECTION, die ab Oktober 2025 im Handel erhältlich ist. Die Flavour-Variante bietet ein einzigartiges Geschmackserlebnis, das sowohl traditionelle Whiskey-Liebhaber:innen als auch neue Konsument:innen anspricht. Frische Beerenaromen verbinden sich harmonisch mit den nussigen und holzigen Noten des Whiskeys und werden durch eine leichte Würze im Abgang abgerundet, die einen vollmundigen und warmen Geschmack zurücklässt.

Mit KILBEGGAN BERRY SELECTION eröffnet Kilbeggan ein neues Aromakapitel: süße und saftige Beeren, ein Hauch Vanille, knackiger Apfel und süße Getreidenoten treffen auf den bekannten Whiskey-Charakter.

Kilbeggan als Nummer Drei im Irish Segment wächst überproportional um 16,6 % und das Interesse an Irish Whiskey legt um 2,1 % zu. Mit einem Marktanteil von 55% ist Suntory Global Spirits führend im Segment und zeigt, wohin die Reise geht. Mit der Produkterweiterung KILBEGGAN BERRY SELECTION bietet die Marke eine neue Variation eines beliebten Geschmackserlebnis, die besonders bei jüngeren und experimentierfreudigen Konsument:innen gefragt ist: 32 % der Käufer:innen aromatisierter Whiskeys sind unter 40 Jahre alt. Dabei bleibt es nicht beim einmaligen Probieren – die Wiederkaufsrate liegt bei beeindruckenden 41 %.

Ab Oktober im Handel erhältlich – ob pur, auf Eis oder als Longdrink mit Zitronenlimonade, Ginger Ale oder Cola – die KILBEGGAN BERRY SELECTION überzeugt bei jeder Gelegenheit.

KILBEGGAN BERRY SELECTION

32,5% vol. | 70 cl | UVP: 15,99 EUR

*Quellen: NielsenIQ; Whisky Total incl. Flavours; 2025 YTD August vs. Vorjahr, Value; Nielsen Markettrack, LEH+DM+C&C, FY2024 I YouGov Sim-IT Total Markt 2024 I YouGov Shopper Panel MAT 11/2024