Suntory Global Spirits wird Kilbeggan, Tyrconnell und Connemara in Spanien und Schottland abfüllen

Laut einem Bericht des Independent aus Irland wird Suntory Global Spirits ihre drei irischen Whiskeymarken Kilbeggan, Tyrconnell und Connemara nicht mehr in Irland in der Cooley Distillery im Nordosten des Landes abfüllen, sondern die Abfüllung nach Spanien und Schottland verlagern.

In Schottland wird die Abfüllung in Springburn bei Glasgow, in Spanien im Zentrum des Landes bei Segovia geschehen. Mit den 13 Angestellten, die bislang in Irland für die Abfüllung gearbeitet haben sei man „in Gesprächen“.

Der Grund für diese Maßnahme hat wohl finanzielle Wurzeln – der Umsatz der drei Marken fiel im letzten Jahr um 4,5%, der Gewinn vor Steuern sogar um 23%.

Laut dem Bericht soll die Verlagerung der Abfüllung Anfang 2025 stattfinden.