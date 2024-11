White Peak Distillery in Derbyshire bringt Whisky mit Finish in englischer Eiche

Regionalität bei den Fässern – ein Trend, den man bereits aus Schottland kennt (Fettercairn dort setzt auf eine Zukunft mit Fässern aus schottischer Eiche). Jetzt ist auch die White Peak Distillery aus Derbonshire auf diesen Zug aufgesprungen, und veröffentlicht als letzte Ausgabe in diesem Jahr ihren Wire Works Whisky mit einem Finish aus englischer Eiche.

Der Wire Works English Oak wird am 30. November 2024 in den Handel in UK kommen und gleichzeitig im Distillery Shop der Brennerei verfügbar sein (der leider nur nach Großbritannien liefert – ein Bezug ist also nur über Umwege möglich). Er wurde mit leicht getorftem Spirit zunächst in ex-Bourbonfässern gelagert, bevor er ein Finish in einem englischen Eichenfass erhielt – ein Quarter Cask aus der Jensons-Küferei in Yorkshire. Er ist mit 54,3% vol. Alkoholstärke abgefüllt und bietet Noten von dunkler Schokolade, getrockneten Früchten, Walnüssen und Orangenöl.

Der Whisky erscheint in einer Kleinauflage von 129 Flaschen und wird 125 Pfund pro Flasche kosten. Wo man ihn ev. erhalten könnte, gibt die Brennerei am 29. November auf Social Media und in ihrer Mailinglist bekannt – vielleicht kommt er ja zu einem Händler, der auch in die EU liefert…

Claire Vaughan, Mitgründerin der White Peak Distillery, sagt dazu:

“For our special final release of 2024, we want to celebrate the in-person passion, knowledge, and expertise of our high-street retail partners who bring our products to life, transforming a simple transaction into a meaningful experience.”