White Peak Distillery kündigt Wire Works Caduro Cask Strength an

Die in Derbyshire ansässige White Peak Distillery kündigt eine neue Abfüllung ihres Wire Works Caduro an. Ähnlich wie bei der Premiere dieses Single Malts im März 2023 reifte der leicht getorfte Spirit in einer Kombination aus American first fill ex-Bourbon casks und STR casks. In die Flaschen kommt die diesjährige Ausgabe allerdings in Fassstärke mit 58 % Vol, aus diesem Grund trägt die neue Abfüllung auch den Namen Wire Works Caduro Cask Strength.

Der Whisky soll in der Nase Noten von Birnentropfen, Bratäpfeln und Bananen bieten, gefolgt von Noten von Marmelade, Sirupkuchen, Milchschokolade, Muskatnuss und Grapefruitschale am Gaumen. Wire Works Caduro Cask Strength ist ab dem 1. November direkt bei der Brennerei und bei ausgewählten Fachhändlern zu einem UVP von £79 erhältlich, was etwa 95 € entspräche.