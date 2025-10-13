Eine neue Abfüllung der schwedischen High Coast Distillery (wir durften die Brennerei diesen Sommer besuchen, unsere Berichte finden Sie hier und hier) erreicht mit Sansibar-Whisky den Markt in Deutschland. High Coast Aurora reifte zur Hälfte in 2nd Fill Bourbonfässern und zu 35 % in 2nd Fill PX Sherryfässern, der weitere Teil lagerte in 1st Fill Oloroso Sherryfässern. In die Flaschen kam der Whisky ungefiltert, ungefärbt und mit einer Stärke von 46 % Vol..

Hier alle Infos, die wir von Sansibar-Whisky erhalten haben:

Sansibar-Whisky bringt den High Coast Aurora auf den deutschen Whiskymarkt

Die High Coast Distillery gehört zu den faszinierendsten und modernsten Brennereien Schwedens – ein Paradebeispiel dafür, wie nordische Präzision, Leidenschaft und naturverbundene Handwerkskunst den Whisky neu definieren können.

Gelegen im malerischen Ångermanland, am Ufer des Flusses Ångermanälven, erhebt sich die Brennerei inmitten der atemberaubenden, UNESCO-geschützten Landschaft der Höga Kusten – der „Hohen Küste“. Diese eindrucksvolle Umgebung, geprägt von klarer Luft, tiefen Wäldern und markanten Temperaturschwankungen, hinterlässt ihren unverkennbaren Fingerabdruck im Charakter der High-Coast-Whiskys.

Mit dem Aurora präsentiert High Coast nun einen Whisky, der den Himmel Skandinaviens zum Leuchten bringt. Benannt nach dem zauberhaften Polarlicht, spiegelt er die Magie des Nordens in jeder Facette wider – klar, elegant und zugleich farbenprächtig und lebendig. Die klimatischen Extreme dieser Region verleihen ihm Tiefe und Ausdruckskraft, während seine Reifung den Aurora zu einem vielschichtigen Erlebnis formt.

Der Whisky reifte in drei Fassarten: zur Hälfte in 2nd Fill Bourbonfässern, zu 35 % in 2nd Fill PX Sherryfässern und der Rest in 1st Fill Oloroso Sherryfässern. Abgefüllt wurde er ungefiltert, ungefärbt und mit einer natürlichen Stärke von 46 % vol. – ein ehrlicher, authentischer Ausdruck schwedischer Brennkunst.

Nase: Ein harmonisches Zusammenspiel von reifer Birne und feinem Vanillezucker eröffnet das Bouquet, untermalt von dem verführerischen Duft eingelegter Kirschen. Zarte Noten von Milchschokolade verleihen dem Aroma eine cremige, weiche Tiefe.

Gaumen: Lebendig, komplex und wunderbar ausbalanciert – Stachelbeeren verbinden sich mit saftigen Rosinen und getrockneter Papaya, während ein Hauch Earl Grey Tee dem Whisky eine elegante, leicht herbe Struktur verleiht.

Abgang: Sanft und ausgewogen mit frischen Apfelnoten, feinem Zedernholz und einer Spur Tabakwürze. Langanhaltend, edel und in perfekter Balance klingt der Aurora aus – ein Whisky, so schimmernd und faszinierend wie das Nordlicht selbst.

Der High Coast Aurora ist mehr als nur ein Whisky – er ist ein Sinnbild nordischer Eleganz und der Magie des Lichts über den Weiten Schwedens. In ihm vereinen sich Natur, Handwerk und Zeit zu einem harmonischen Ganzen. Jeder Schluck trägt die Ruhe des Nordens, die Klarheit des Himmels und den Zauber des Polarlichts in sich – ein Whisky, der nicht nur den Gaumen, sondern auch die Seele berührt.