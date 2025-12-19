Ian Croucher von North Star Spirits hat wieder eine spannende Abfüllung kreiert, einen Highland Blended Malt mit Komponenten aus Ardnamurchan und Highland Park, gebottelt mit 50% vol. Alkoholstärke. Der Highland Park stammt aus dem Jahr 2004, der Ardnamurchan aus 2019 – gemeinsam ergeben sie einen vielschichtigen Blended Malt, den der Importeur Sansibar Whisky untenstehend genauer und mit Tasting Notes beschreibt:

The Highland Connection – Sansibar Whisky präsentiert eine weitere fancy Abfüllung von North Star Spirits auf dem deutschen Markt

Mit The Highland Connection schlägt North Star Spirits ein neues Kapitel seiner eindrucksvollen Whisky-Erzählungen auf. Diese Abfüllung ist mehr als ein Blended Malt – sie ist eine Reise durch die Seele der schottischen Highlands, sorgfältig komponiert und mit viel Gespür für Balance, Herkunft und Charakter.

Die Reise beginnt hoch im Norden bei Highland Park auf den Orkney-Inseln, wo maritimer Einfluss, feine Rauchigkeit und kühle Eleganz den Stil prägen. Von dort führt der Weg quer durch die vielfältigen Landschaften der Highlands, bis hin zur jungen, innovativen Ardnamurchan Distillery in Glenbeg an der abgelegenen Westküste. Unterschiedliche Terroirs, Brennstile und Fassprägungen verbinden sich hier zu einer harmonischen Einheit – kraftvoll, vielschichtig und dennoch erstaunlich zugänglich.

Verantwortlich für diese meisterhafte Vermählung ist Ian Croucher, Gründer und Mastermind von North Star Spirits. Seit der Gründung im Jahr 2016 hat sich der unabhängige Abfüller aus Glasgow einen exzellenten Ruf erarbeitet. North Star Spirits steht für kompromisslose Qualität, präzise Fassauswahl und Whiskys mit klarer Handschrift. Abgefüllt wird grundsätzlich ungefärbt, nicht kühlfiltriert und mit Fokus auf natürlicher Aromatik – egal ob Single Cask, Small Batch oder kunstvoll komponierter Blend.

Für The Highland Connection wurden ausschließlich sorgfältig ausgewählte Whiskys vermählt, wobei der jüngste Bestandteil im Jahr 2019 destilliert wurde (Highland Park casks aus 2004 und Ardnamurchan sherry casks 2019). Die Abfüllung erfolgte 2025 mit ausgewogenen 50 % vol., wodurch Tiefe, Struktur und Trinkfluss gleichermaßen zur Geltung kommen. Ganz im Stil von North Star Spirits bleibt auch diese Edition vollkommen naturbelassen.

Folgende Notes erwarten Euch:

Nase:

Rauchiger Rhabarber entfaltet sich über einem lodernden Westküsten-Lagerfeuer, begleitet von der intensiven Süße einer kräftigen Handvoll roter Rosinen. Der Rauch wirkt dabei nicht dominant, sondern warm und umhüllend, als würde er die Fruchtigkeit sanft einrahmen.

Gaumen:

Lebendig und ausdrucksstark: Pfeffrige Würze trifft auf Sherry durchtränkte, karamellisierte Orangen, die sich wie ein kostbarer Schatz in einer Zedernholztruhe entfalten. Saftige Kirschen setzen fruchtige Akzente und verleihen dem Geschmack zusätzliche Tiefe und Fülle.

Abgang:

Trocken und zugleich seidig gleitet der Whisky aus, geprägt von feinem Marzipan, dunklem Kaffee und einer luftigen, aufgeschlagenen Eukalyptuscreme. Der Nachhall ist elegant, aromatisch und angenehm anhaltend.

The Highland Connection ist damit nicht nur eine Hommage an die Vielfalt der Highlands, sondern auch ein eindrucksvolles Beispiel für die Kunst des Blending auf höchstem Niveau. Eine Abfüllung für Entdecker, Genießer und all jene, die Whisky als Reise verstehen – von rauer Küste bis in die abgelegenen Täler des schottischen Hochlands.

Die Abfüllungen sind bei ausgewählten Händlern in Deutschland erhältlich.