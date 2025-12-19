Travel Retail Raritäten und Vorfeldblick: Das 8. Airport Whisky Tasting in Nürnberg am 11. Januar 2026

Eines der ersten Whisky-Highlights des Jahres ist das Airport Whisky Tasting am Nürnberger Flughafen, bei dem Michel Gradl sechs ausgesuchte Travel Retail Exclusive Abfüllungen zu einem Drei-Gänge Menü. Diesmal findet es am 11. Januar 2026 von 17 bis 21 Uhr statt – bereits zum 8. Mal, und wir von Whiskyexperts begleiten es auch in diesem Jahr als Medienpartner.

Restkarten gibt es noch auf dieser Seite – alles Wissenswerte zur Veranstaltung finden Sie nachfolgend.

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Travel Retail Raritäten und Vorfeldblick: Das 8. Airport Whisky Tasting in Nürnberg

Das Airport Tasting am Flughafen Nürnberg ruft am Sonntag, dem 11. Januar 2026, alle Whisky-Liebhaber zum Boarding auf. Gemeinsam heben sie zu einem unvergesslichen Genussflug ab. Im Mövenpick Meet & Dine genießen die Gäste sechs ausgewählte Travel Retail Exclusive-Whiskys, die sonst nur in internationalen Duty-Free-Shops erhältlich sind. Diese raren Abfüllungen machen das Tasting zu einem außergewöhnlichen Erlebnis, das es nur am Flughafen geben kann.

Begleitet wird die Verkostung von Whisky-Entertainer Michael Gradl, der mit seiner Mischung aus Expertise und fränkischem Humor durch den Abend führt. Ein Drei-Gänge-Menü in Mövenpick-Qualität rundet das Genussprogramm ab und passt sich geschmacklich perfekt den Whiskys an. Die besondere Atmosphäre mit Blick auf das beleuchtete Vorfeld mit Flugverkehr verleiht der Veranstaltung eine Kulisse, die weit über die eines klassischen Tastings hinausgeht.

Am Ende des Abends haben die Gäste die Möglichkeit, die verkosteten Whiskys sowie weitere exklusive Sorten aus dem Sortiment von Duty Free und Travel Value zu erwerben. Bezahlt wird ausschließlich mit elektronischen Zahlungsmitteln.

Da nur noch wenige Tickets verfügbar sind, empfiehlt sich eine schnelle Buchung unter http://airporttasting.de. Das Tasting eignet sich zudem ideal als Last-Minute-Weihnachtsgeschenk für alle, die ein besonderes Erlebnis verschenken möchten.