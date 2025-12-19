TTB-Neuheiten: Bruichladdich 10yo Old Skool und Wolfcraig Triple Sherry Cask Finish 2nd Edition

Auch in der Vorweihnachtszeit finden sich in der us-amerikanischen TTB-Datenbank neue und interessante Abfüllungen, die wir in der nächsten Zeit auch im Handel erwarten dürfen – so zum Beispiel diese beiden, die gerade dort eingetragen wurden:

Ein Bruichladdich, der zum 25. Jahrestag der Neueröffnung der Destillerie herauskommen wird und als Tribut an die Landwirte auf Islay gedacht ist, die Partner der Destillerie sind, ist der Bruichladdich Old Skool Aged 10 Years. Er wird mit 50% vol. Alkoholstärke abgefüllt werden und ist zu 100% mit Gerste von Islay gebrannt. Am Etikett findet sich auch eine Karte der Insel, auf der die Partner verzeichnet sind (es sind sehr viele), und die Farmen, die für diese Abfüllung Gerste geliefert haben (es sind nur wenig weniger sehr viele). Und so sieht das Etikett aus:

Auch gefunden haben wir die zweite Auflage des Triple Sherry Cask Finish Blended Scotch Whisky aus Wolfcraig (noch keine Destillerie, derweilen „nur“ ein Abfüller), dessen jüngster Bestandteil 14 Jahre alt ist und der mit 46,1% vol. Alkoholstärke abgefüllt wird oder wurde. Zwei Altmeister der Industrie zeichnen für ihn verantwortlich: Richard Paterson OBE und Ian Macmillan. Auch hier das Etikett, das auch die verwendeten Fässer angibt: