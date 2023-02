Airport Tasting am Flughafen Nürnberg mit fränkischem Whisky-Entertainer

Nach der durch die Maßnahmen gegen die weltweite Corona-Pandemie bedingten Pause findet in diesem Jahr am 23. April wieder das Airport Tasting am Flughafen Nürnberg statt. Bei der Veranstaltung, bei der Whiskyexperts als Partner & Unterstützer auftritt, werden hauptsächlich Whiskys aus dem Bereich Travel Retail Exclusives verkostet, durch die Veranstaltung führen das Team des Nürnberger Whiskyfässla inklusive Michael Gradl. Alle weiteren Informationen finden in der folgenden Presseinformation sowie auch auf der Website www.airporttasting.de

Airport Tasting mit fränkischem Whisky-Entertainer

Der Airport Nürnberg steht für Faszination Fliegen und Internationalität. Beides können Interessierte am Sonntag, 23. April 2023, bei einem exklusiven Whisky-Dinner mit Blick auf startende und landende Flugzeuge erleben.

Die edlen Whiskys stammen aus dem Duty Free Sortiment und sind zum Teil exklusiv nur am Flughafen erhältlich. Das Team des Nürnberger Whiskyfässla um den fränkischen Whisky-Entertainer Michael Gradl informiert über die verschiedenen Destillate. Anschaulich und lebendig berichtet Gradl auch von seinen Reisen durch die Welt des Whiskys. Begleitet wird das Tasting von einem Drei-Gänge-Menü (schottisches Angus-Rind oder vegetarisch) – zubereitet vom Mövenpick-Küchenchef.

Das 3. Airport Tasting 2019

Serviert werden hauptsächlich Travel Retail Exclusive Whiskys, die sonst nur im Duty Free Shop erhältlich sind. Nach dem Tasting besteht die Möglichkeit, die verkosteten Whiskys sowie weitere Sorten zu einem reduzierten Preis zu erwerben.

Die Whisky-Auswahl und Tickets sind unter http://airporttasting.de erhältlich.