Serge verkostet: Weitere Ardmore

Das gestrige Ardmore-Tasting auf Whiskyfun findet eine Fortsetzung. Nach den neun Abfüllungen am Vortag präsentieren sich heute acht Indie-Bottlings, erneut in zufälliger Reihenfolge, und insgesamt mit einer durchschnittlichen längeren Reife- und Lagerzeit. Die Benotungen in der Session bewegen sich eher am oberen Ende der 80er-Punkte, einzig die Abfüllung mit einem Pinot Noir Finish kann Serge Valentin nicht überzeugen. Um so schöner liest sich da sein Kommentar zu diesem Whisky.

Alle acht Ardmore und ihre Benotungen:

Abfüllung Punkte