Ein Whisky, den man nicht vergisst: Gewinnen Sie jetzt eine von drei Flaschen Ardnamurchan AD / The Midgie 2025!

Es hat sich einfach ein flüssiges Denkmal verdient, eines der fiesesten Monster Schottlands, das Einheimische wie Touristen gleichermaßen verfolgt und nervt: The Midgie, jenes lästige Ungetümchen, das im Sommer überall zu sein scheint. Und es gibt keine bessere Brennerei als Ardnamurchan, um The Midgie dieses (ungemein wohlschmeckende) Denkmal zu setzen – wie das nachfolgende Video eindrücklich beweist:

Nach dem The Midgie 2024, der nur in Schottland erhältlich und binnen kürzester Zeit ausverkauft war, hat die Brennerei in den westlichen Highlands diesen Sommer den Ardnamurchan AD / The Midgie 2025 veröffentlicht, diesmal weltweit und in größerer Auflage. Gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner, der Rolf Kaspar GmbH, die die Whiskys der Destillerie Ardnamurchan nach Deutschland importiert, verlosen wir jetzt drei Flaschen des schon legendär gewordenen Ardnamurchan AD / The Midgie 2025 für Sie, ein Must Have für die eigene Whiskysammlung.

Wie Sie gewinnen können? Einfach unseren Artikel hier zum Gewinnspiel aufmerksam durchlesen, die Gewinnfrage richtig beantworten und die Antwort an uns einsenden – und schon haben Sie Ihre Chance genutzt! Wir wünschen Ihnen viel Glück, viel Spaß und freuen uns auf Ihre Einsendung!

Die Destillerie Ardnamurchan

Die Destillerie des unabhängigen Abfüllers Adelphi liegt auf der westlichsten Halbinsel des britischen Festlandes – eine der spektakulärsten Umgebungen für Destillerien in Schottland. In den Atlantischen Ozean hinausragend und mit Blick von allen Ufern auf Inseln, Burgen, Lochs und Wildnis bietet sie Ihnen einen wirklich sehenswerten Teil der Westküste Schottlands. Ardnamurchan ist wahrlich eine Reise wert: Kommen Sie vorbei und teilen diese wunderschöne Landschaft mit uns.

Mit weiten weißen Sandstränden und kristallklarem Meer, alten Wäldern und Bergen, ganz zu schweigen von der Tierwelt, der atemberaubenden Landschaft und den keltischen Legenden, wird ein Besuch in diesem malerischsten Land Schottlands unvergesslich sein.

Grüne & nachhaltige Prinzipien

Whisky ist ein „natürliches“ Produkt, was sich in der Arbeitsweise der Destillerie widerspiegelt.

Einzigartig in der Whiskyindustrie, stammt der gesamte Strom- und Wärmebedarf für die Ardnamurchan Distillery aus lokalen erneuerbaren Energien – der Fluss Glenmore, der das Kühlwasser der Destillerie liefert, speist einen Wasserkraftgenerator, und der Biomassekessel wird mit Holzhackschnitzeln aus lokaler Forstwirtschaft befeuert, was zu einer sehr guten und nachhaltigen Gesamtbilanz der Brennerei führt.

Darüber hinaus werden die Nebenprodukte der Whiskyherstellung auf der Halbinsel recycelt – der noch energiereiche Treber (das sind die Überreste aus dem Maischbottich) wird mit dem Pot Ale kombiniert, um Tierfutter für die Verwendung auf der Halbinsel herzustellen.

Blockchain Technology

Jede einzelne fertige Flasche Whisky liefert Whiskyfreunden durch die Verwendung von QR-Barcodes und anderen smartphone-fähigen Scan-Technologien individuelle Daten zu jeder Abfüllung. Auf diese Weise kann die Geschichte jeder Whiskyflasche direkt erzählt werden, da jeder Schritt des Herstellungsprozesses dank der Blockchain Technology bis zum Ursprung nachvollziehbar ist.

Diese Technology ermöglicht nicht nur, Echtheit und Herkunft nachzuweisen, sondern auch ein vollständig transparentes und allumfassendes Herstellungs- und Lagersystem vom Feld bis zur Flasche zu dokumentieren. Nie war ein Whisky transparenter, was seine Erzeugung betrifft.

Der Whisky

Die Ardnamurchan Distillery produziert zwei charakteristische Spirituosenstile, einen getorften und einen ungetorften. Ardnamurchan wurde entwickelt, um einen vollmundigen Single Malt herzustellen, der geschmacklich seiner Herkunft (West Highland) treu bleibt – ein Gesamtgeschmacksprofil, das von dieser Region erwartet wird: sanfter Torfrauch, reichhaltige ölige und dunkler Honignoten und Fruchtaromatik, Chilipfeffer, Meersalz und etwas mehr Rauch im Abgang.

Der erste Ardnamurchan Single Malt wurde im September 2020 weltweit erfolgreich veröffentlicht.

Der New Make reift vollständig in den Lagern auf der Halbinsel, hauptsächlich in amerikanischen und europäischen Eichenfässern, Ex-Sherryfässern und Ex-Bourbonfässern aus amerikanischer Eiche.

Ihr Gewinn: Je eine von drei Flaschen Arnamurchan AD / The Midgie 2025 – ein Whisky, den man nicht vergisst!

Das kleine Sommermonster der Ardnamurchan Distillery ist auch in der Ausgabe 2025 zurückgekehrt – und schickt sich an, den Whiskyglobus zu erobern!

Nach seinem ausverkauften Debüt in Großbritannien im Jahr 2024 bleibt der diesjährige Midgie nicht nur auf der Insel. Egal, ob Sie in Garmisch oder Gelsenkirchen sind (sorry, der musste sein) , halten Sie Ihre Fliegenklatsche (und Ihr Whiskyglas) bereit.

Der Midgie 2025 wurde mit Sorgfalt und einem frechen Sinn für Highland-Humor destilliert und gereift. Er ist eine quietschfidele Verbindung aus getorftem und ungetorftem Whisky aus den Jahren 2017, 2018 und 2019, gereift in einer Kombination aus Bourbon- und Portweinfässern. Abgefüllt mit kräftigen 48 % Vol. verspricht er – genau wie sein Namensgeber – einen ausgewogenen Geschmack mit süßen, rauchigen, herzhaften und sommerblumigen Noten, die länger nachklingen als ein Sommerabend auf der Halbinsel.

Getreu dem Ardnamurchan-Stil ist jede Flasche auf dem Rückenetikett mit einem QR-Code versehen, der Ihnen tiefe Einblicke in die Herkunft des Whiskys, die Fassaufteilung und alles Wissenswerte über eine der kleinsten, aber hartnäckigsten Plagen der Natur gewährt.

„Der Ardnamurchan Midgie Single Malt geht in seine zweite Saison und breitet seine Flügel weiter aus als je zuvor. Ein Rausch aus tropischen und frischen Sommerfrüchten vereint sich mit unserem maritimen Profil der West Highlands und verleiht ihm Beständigkeit und Biss“,

sagt Alex Bruce, Geschäftsführer der Adelphi Distillery Ltd.

Tasting Notes:

Farbe: Roségold

Duft: Schinken mit gerösteter Ananas, in Salz getauchte Pflaumen. Erdbeermarmelade auf einem salzigen Cracker, Mandelöl, Kokosmakrone, grüne Minze.

Geschmack: Gesalzene Birne, Mädesüß, Wildblumen, Zitronenthymian. Sultaninen, Kirschholzglut, Kakaopulver, rosa Pfefferkörner.

Abgang: Eine sanfte, verführerische Rauchwolke. Rosa Himalaya-Salz, Johannisbeersirup. Eine konstante Mischung aus süß und salzig. Trockener, langer Abgang.

50% Bourbon Barrels, 48% Port

Barriques, 2% Sherry Casks

75% Unpeated Spirit

25% Peated Spirit

Und so gewinnen Sie eine der drei Flaschen Ardnamurchan AD / The Midgie 2025:

Beantworten Sie die folgende Gewinnfrage: Welches Tier wird in Schottland als „The Midgie“ bezeichnet

A: die Seekuh

B: die Mücke

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Midgie“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 26. Oktober 2025, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 27. Oktober 2025 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Rolf Kaspar GmbH versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Midgie“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 26. Oktober 2025, 23:59 Uhr. Die Gewinner*innen werden am 27. Oktober 2025 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und der Rolf Kaspar GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von der Rolf Kaspar GmbH versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team