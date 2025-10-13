Wer gewinnt je eine der 6 Flaschen Laphroaig The Cask Lore – verlost anlässlich der Partnerschaft mit Willem Dafoe?

Ende September hatten wir die Meldung über die Zusammenarbeit zwischen Laphroaig und dem Kultschauspieler Willem Dafoe gebracht: Zwei der weltweit ikonischsten Charaktere begehen damit eine unvergessliche Partnerschaft, die mit einem Kurzfilm begann und im nächsten Jahr mit einem eigenen, limitierten Whisky fortgesetzt wird.

So lange wollten wir aber natürlich nicht warten. Darum verlosten wir jetzt gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Suntory Global Spirits eine ebenso ikonische Abfüllung aus der Islay-Brennerei, die an Vielschichtigkeit nicht zu überbieten ist: Zu gewinnen gabe mit uns den wunderbaren Laphroaig Cask Lore – und davon gleich insgesamt sechs Flaschen!

Wir möchten uns bei Ihnen für die zahlreichen Einsendungen bedanken – und freuen uns, dass wir heute gleich sechs Preise vergeben können. Wer gewonnen hat, verraten wir gleich, zunächst aber noch einmal Infos über die Destillerie, die Preise und die neue Zusammenarbeit mit der Schauspiel-Ikone Willem Dafoe:

Eine Ikone des Whiskys – Die Destillerie Laphroaig

Laphroaig vom Meer aus gesehen. © Whiskyexperts

Laphroaig (gälisch für „schöne Senke an der weiten Bucht“) zählt zu den traditionsreichsten Whisky-Marken. Die 1815 auf der schottischen Insel Islay („eye-la“) gegründete Destillerie feiert bis heute ihr jahrhundertealtes Erbe. Hier wird ein Teil des Gerstenmalzes in der Brennerei selbst über Torffeuer getrocknet, was diesem Whisky sein außergewöhnlich reiches, intensiv torfiges Aroma verleiht. Das besondere Torfmoor der Insel mit seinem reichen Anteil an Torfmoos sowie das milde Klima, die erstklassige Gerste und das weiche Wasser Islays tragen in Verbindung mit dem Wissen der Master Distiller zum einmaligen Geschmack des Laphroaig Single Malt bei. 1994 wurde Laphroaig zum Hoflieferanten des englischen Königshauses ernannt, seither ziert das königliche Wappen jedes Laphroaig-Etikett.

Eine Ikone des Films und ein Friend of Laphroaig – Willem Dafoe

Seit über 200 Jahren geht Laphroaig unumwunden eigene Wege. Heute setzt der unverwechselbare Islay Single Malt diesen kompromisslose Haltung fort und gibt eine neue Partnerschaft mit dem Kultschauspieler Willem Dafoe bekannt. Die Zusammenarbeit ist die erste ihrer Art in der Geschichte der Destillerie und beginnt mit einem Kurzfilm mit dem Titel „The Taste“, einer weltweiten Werbekampagne und einem Ausblick auf einen neuen Whisky in limitierter Auflage, der all diejenigen feiert, die anders denken und Charakterstärke beweisen.

In einer Welt der Gleichförmigkeit sind Dafoe und Laphroaig weltweit für ihren unverwechselbaren Stil bekannt. Beide scheuen sich nicht, aus der Masse herauszustechen oder gegen den Strom zu schwimmen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis diese beiden Charaktere ihre Freundschaft finden würden – eine Freundschaft, die Laphroaig aus seiner Heimat, einer winzigen Ecke einer schottischen Insel in den Inneren Hebriden, auf die Weltbühne bringt.

Die Partnerschaft ist der neueste Teil der „Unphorgettable“-Kampagne der Marke Laphroaig, die 2024 gestartet wurde und den unverwechselbaren Geschmack dieses ikonischen Whiskys feiert, der ihn für alle, die ihn trinken, „unvergesslich“ macht. „The Taste“ lässt Dafoes Suche nach der Definition des Geschmacks von Laphroaig lebendig werden – etwas, das er nicht ganz fassen kann – und offenbart eine filmische Erkundung durch Dafoe und eine Hommage an seinen unnachahmlichen Charakter.

„Als ich zum ersten Mal ins Ausland reiste, ging ich nach Schottland. Ich war noch ein Kind, und als ich dort landete, war mein erster Gedanke: Hier kommt mir alles irgendwie vertraut vor. Ich fühle mich zu Hause. Das Land sprach zu mir, und das muss genetisch bedingt sein, denn meine Großmutter stammte aus Glasgow. ‚The Taste‘ beschreibt diese Vertrautheit, die man beim Erkunden von Laphroaig empfindet. Es sind die Aromen und wie sie zusammenkommen.“ Willem Dafoe

Der skurrile Film ist inspiriert von ungewöhnlichen Elementen in Dafoes Leben und seinem Drang, sich ganz auf neue Erfahrungen einzulassen. Die Eröffnungsszene erzählt die Geschichte, wie Dafoe als Kind zwei Tage lang in einem Kleiderschrank blieb, um zu versuchen, das Fliegen ins All zu erleben, nachdem er Astronauten beim Flug zum Mond zugesehen hatte. Mit diesem individuellen und kuriosen Stil sucht Dafoe nach Worten, um den einzigartig kühnen Single Malt zu beschreiben, und rezitiert humorvolle Beschreibungen, die von einigen der größten Fans des Whiskys –den Friends of Laphroaig – eingereicht wurden. Hier können Sie ihn sehen:

Ihr Gewinn: Eine Ikone des Geschmacks – 6x Laphroaig Cask Lore

Lernen Sie bei diesem Gewinnspiel die reichhaltigste und vielschichtigste Abfüllung von Laphroaig kennenkennen. Laphroaig® Lore ist eine Hommage an alte Traditionen, die bis in die Gegenwart bestehen und ihn zu einem feinen, komplexen und einzigartigen Whisky machen.

Laphroaig® Lore repräsentiert die Geschichte der legendären Destillerie. Jeder Schluck erzählt die Geschichte der Distillery Manager und Blender im Laufe der Jahrhunderte. Reich, komplex und tiefgründig,​​ mit charakteristischem Torfrauch​​ und Meeresmineralien.​​ Diese Abfüllung lagert in einer Selektion verschiedener Eichenfässern wie z.B.​ ex-Bourbon-Barrels, Quarter Casks​​ und first-fill ex-Sherry-Butts.​​

Jeder Schluck schickt Sie auf eine Reise durch verschiedene Epochen auf der Insel Islay und enthüllt starke Aromen von Torfrauch und Meeresgischt sowie einen Hauch von Schokolade und Gewürzen. Aromen, die sagen: Das ist unsere Geschichte, das ist unser Wissen. Wahrlich ein „Bold Spirit“ – und eine Hommage auf die Freundschaft

Farbe: Faszinierend funkelndes Gold. Ein unverwechselbares Erscheinungsbild durch den Kontakt mit verschiedenen Hölzern und Reifegraden.

Aroma: Scharfer Torfrauch und Meeresmineralien mit einem Hauch von Asche und Schokolade. ​

Geschmack: Lebhaft mit einem Hauch von Bitterschokolade, Asche und einem würzigen Chilibiss. ​

Nachklang: Kurzes, trockenes Finale mit einem anhaltenden süßen Nachgeschmack.

Reifung: Eine Mischung aus Whiskys, die zwischen sieben und 21 Jahren in ehemaligen Bourbon-, europäischen Eichen- und Oloroso-Sherryfässern sowie Quarter Casks gereift sind.​

Und je eine der sechs Flaschen Laphroaig Cask Lore gewonnen haben:

Valentin Scharf aus 04936 Hohenbucko

Dirk Zeidlewicz aus 71287 Weissach

Holger Ernst aus 59192 Bergkamen

Pierre Arrondeau aus 40764 Langenfeld

Morten Ernst aus 51570 Windeck

Detlef Retzlik aus 99867 Gotha

Allen Gewinnern gratulieren wir aufs Herzlichste und freuen uns mit Ihnen! Die Preise werden in Kürze von Suntory Global Spirits an Sie versendet – rechnen Sie in den nächsten Wochen damit!

Und wenn es diesmal nicht geklappt hat, dann (hier wiederholen wir uns gerne): Kein Grund zur Traurigkeit, denn schon heute geht es mit unserem nächsten Gewinnspiel weiter. Wir freuen uns also, Sie bald wieder bei uns zu sehen! Bis dann!

