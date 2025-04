Die Rising Brands GmbH übernimmt ab sofort den exklusiven Import und Vertrieb der irischen Boann Distillery, inklusive der Marke The Whistler sowie der Boann Single Pot Still Whiskeys für den deutschen Markt. Auf der The Whisky Fair in Limburg am kommenden Wochenende präsentiert Rising Brands eine Auswahl der Boann- und The Whistler-Abfüllungen am eigenen Stand. Hier können sich Besucher von der Qualität der Whiskeys selbst überzeugen.

Mehr zur Boann Distillery und ihren Whiskeys The Whistler und ihren Boann Single Pot Still Whiskeys in der Pressemitteilung der Rising Brands GmbH:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Rising Brands wird Generalimporteur für Boann Distillery in Deutschland

Nürnberg, 22.04.2025. Die Rising Brands GmbH übernimmt ab sofort den exklusiven Import und Vertrieb der irischen Boann Distillery für den deutschen Markt. Damit holt sich das Unternehmen aus Nürnberg einen der spannendsten Whiskey Produzenten Irlands ins Portfolio, inklusive der mehrfach preisgekrönten Marke The Whistler sowie der hochkarätigen Boann Single Pot Still Whiskeys.

Boann Distillery – Tradition und Innovation aus Drogheda

Boann Distillery, gelegen in Drogheda unweit von Dublin, gehört zu den innovativsten Brennereien der Grünen Insel. In Familienbesitz geführt, setzt sie auf traditionelle irische Brennkunst mit einem Fokus auf Qualität, Handwerk und außergewöhnliche Reifungen. Die Brennerei verfügt über eine hochmoderne Pot-Still- und Column-Still-Anlage und produziert bereits heute eigene Whiskeys, die das Profil der Boann Distillery prägen.

Das Sortiment, das Rising Brands künftig vertreiben wird, ist breit gefächert:

The Whistler Trilogy umfasst die Sorten Triple Oak, Irish Honey und Irish Cream und spricht Einsteiger und Genießer gleichermaßen an.

umfasst die Sorten Triple Oak, Irish Honey und Irish Cream und spricht Einsteiger und Genießer gleichermaßen an. The Whistler Cask-Finish-Abfüllungen wie Dark Symphony, Oloroso Cask und Imperial Stout Cask bieten besondere Highlights für Liebhaber.

wie Dark Symphony, Oloroso Cask und Imperial Stout Cask bieten besondere Highlights für Liebhaber. The Whistler Malt Whiskeys umfassen PX I Love You, den 10-jährigen und den 16-jährigen Single Malt sowie den rauchigen The Good, the Bad and the Smoky.

umfassen PX I Love You, den 10-jährigen und den 16-jährigen Single Malt sowie den rauchigen The Good, the Bad and the Smoky. Boann Single Pot Still Series entsteht in kleinen Batches und interpretiert das klassische irische Whiskeyprofil modern. Zu den Abfüllungen gehören der PX Cask, der Madeira Cask und der Marsala Cask.

Die Boann Single Pot Still Whiskeys werden vollständig in Drogheda vom eigenen Team destilliert, gereift und abgefüllt, vom Feld bis zur Flasche liegt alles in einer Hand. Boann verwendet ausschließlich irische Gerste und Wasser aus der eigenen Quelle. Besonders hervorzuheben: Die Distillery legt Wert auf traditionelle Pot Still-Rezepturen mit einem hohen Anteil an ungemälzter Gerste und kleinen Anteilen anderer Getreidesorten, die für den typisch cremigen und würzigen Körper sorgen.

„Boann steht für eine Verbindung aus irischer Whiskey-Tradition und innovativer Leidenschaft“, sagt Timo Lambrecht von Rising Brands. „Mit dieser Partnerschaft erweitern wir unser Portfolio um eine Brennerei, die nicht nur preisgekrönte Produkte liefert, sondern auch mit echter Überzeugung und Handwerk begeistert.“

Premiere auf der The Whisky Fair in Limburg

Whiskyfans können die Produkte bereits an diesem Wochenende live erleben: Auf der The Whisky Fair in Limburg (26.–27. April 2025) präsentiert Rising Brands am eigenen Stand eine Auswahl der Boann- und The Whistler-Abfüllungen. Besucher können sich bei einer Verkostung von Klassikern und spannenden Neuheiten selbst von der Qualität überzeugen.

Über Boann Distillery

Die Boann Distillery wurde 2016 gegründet und gehört der Familie Cooney. Sie zählt zu den wenigen unabhängigen Brennereien Irlands, die sowohl Destillation, Reifung als auch Abfüllung vollständig selbst kontrollieren. Neben der Produktion von Single Malt, Single Grain und Single Pot Still Whiskey ist Boann auch für ihre eigenen Botanicals im Ginbereich sowie für eine mehrfach ausgezeichnete Cider- und Apfelweinlinie bekannt.

Über Rising Brands

Die Rising Brands GmbH ist ein dynamischer Generalimporteur für internationale Spirituosenmarken auf dem deutschen Markt. Als Tochterunternehmen der GES eG in Nürnberg profitiert Rising Brands von einem starken Netzwerk aus über 800 Fachhandelspartnern, die eine umfassende Marktabdeckung gewährleisten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit führenden Fachhändlern und Getränkegroßhändlern, um hochwertige Marken erfolgreich im Handel zu platzieren. Unterstützt wird der Vertrieb durch das Bremer Spirituosen Contor, das als verlässlicher Logistikpartner fungiert.

Mehr über Rising Brands und das Portfolio unter www.risingbrands.de.