Liquid Treasures mit „Love & Peace“ beim The Whisky Fair Festival

Nicht nur sieben neue Abfüllungen wird Liquid Treasures beim The Whisky Fair Festival am kommenden Wochenende in Limburg vorstellen. Sondern gleichseitig mit ihrer neuen Frühlingsserie mit dem Namen „Love & Peace“ unter dem Einfluss der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Situation im In- und Ausland ein bescheidenes persönliches Zeichen setzen:

Liquid Treasures „Love & Peace“

Frühlingsserie verbindet hochwertige Spirituosen mit persönlichem Statement

Hahnstätten, 22.4.2025 eSpirits Whisky wird am kommenden Whisky Fair Festival Wochenende in Limburg insgesamt 7 neue Abfüllungen unter seinem Markennamen „Liquid Treasures“ vorstellen. 6 der neuen fassstarken Abfüllungen bilden dabei die neue Frühlingsserie mit dem Namen „Love & Peace“.

Seit 2009 steht die unabhängige Abfüllmarke für die Paarung von hervorragender Qualität und auffallendem Etiketten-Design.

Unter dem Einfluss der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Situation im In- und Ausland hat sich das Team um Vincent Löhn dieses Mal für eine besondere Etikettengestaltung entschieden, um damit ein bescheidenes persönliches Zeichen zu setzen.

Für mehr miteinander: „Make love not war and have a dram between”

„Gefühlt wird das gesellschaftliche Leben von Hatern, Spaltern, Populisten und Kriegstreibern bestimmt, wenn man sich die Nachrichten anschaut“, findet Firmengründer Vincent Löhn, „dabei erlebe ich ja bei meiner täglichen Arbeit mit nationalen sowie internationalen Partnern und Kunden eigentlich das genaue Gegenteil. Auch als Teil des Organisationsteams der Whisky Fair Festivals in Limburg und Bad Homburg erfahre ich jedes Jahr aufs Neue, wie Menschen unterschiedlichster Herkunft, Nationalität oder gesellschaftlichem Status sich an einem Wochenende friedlich zusammenfinden und ihre Leidenschaft für gute Spirituosen teilen.“

„Unsere neue Serie soll für mehr miteinander werben und wenn unsere Etikettengestaltung hier und da einen Denkanstoß gibt und man bei einem guten Dram ins Gespräch kommt, dann haben wir unser bescheidenes Ziel schon erreicht“, gibt sich Vincent Löhn optimistisch.

Getreu dem Motto „Make love not war and have a dram between” zieren die neuen Flaschenetiketten die verschiedensten Symbole der internationalen Friedensbewegung.

Auf diese neuen Abfüllungen können sich die BesucherInnen freuen

Arran 2014, 10 Jahre alter Single Malt aus der Lochranza Destillerie. Leicht getorft aus einem Bourbon Barrel

Tullibardine 2012, 13 Jahre alter Single Malt mit einer Vollreifung in einem 1st Fill Palo Cortado Sherry Quarter Cask

Caol Ila 2008, 16 Jahre alter Single Malt aus einem Bourbon Hogshead mit einem über 40-monatigem Finish in einem Barbados Rum Barrique. Diese Abfüllung ist ein Joint Bottling mit The Whisky Fair

Secret Speyside 2007, 18 Jahre alter Blended Malt aus weltbekannten Destillerien der Speyside, gereift in einem 2nd Fill Oloroso Sherry Butt

Inchfad 2005, 20 Jahre alter stark getorfter Single Malt aus der Loch Lomond Destillerie aus einem Bourbon Hogshead

Jamaica Rum 2007, 18 Jahre alter Single Cask Rum aus einem Barrel. W P Markierung mit 9 Jahren tropischer und 9 Jahren kontinentaler Reifung

Neue Armagnac Abfüllung für Südkorea

Dazu wird außerdem ein über 32 Jahre alter Armagnac aus dem Jahr 1992 vorgestellt, der exklusiv für den Exportmarkt Südkorea abgefüllt wurde.

Whiskybroker gemeinsam mit Liquid Treasures an einem Stand

Alle neuen Abfüllungen und auch die Range von Whiskybroker aus Schottland können über das Wochenende am Stand von eSpirits Whisky (Nr. 5) im Blauen Saal (Konferenzraum) im ersten OG der Stadthalle Limburg verkostet werden.

Die neuen Abfüllungen sind in Kürze im Online-Shop unter www.dailydram.com sowie bei unseren aktuellen Händlerpartnern verfügbar.