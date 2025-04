Bereits die 20. Edition der Master’s Collection veröffentlicht die US-amerikanische Woodford Reserve Destillerie. Für die neueste Abfüllung dieser Serie experimentierte Master Distiller Elizabeth McCall mit einem besonderen Fass-Finish. Sie blendete in Madeira-Fässern gelagerten Woodford Reserve Bourbon Whiskey mit Woodford Reserve Kentucky Straight Wheat Whiskey.

Die limitierte Abfüllung Woodford Reserve Master’s Collection Woodford Reserve Madeira Cask Finish (45,2 % Vol.) ist ab Mai 2025 in der 0,7-l-Flasche zum Preis von 139,99 Euro (UVP) bundesweit in ausgewählten Spirituosenfachgeschäften und im E-Commerce erhältlich.

Mehr in der Pressemitteilung, die wir von Brown-Forman Deutschland erhalten haben:

Brown-Forman Deutschland launcht die 20. Woodford Reserve Master’s Collection: Madeira Cask Finish

Hamburg, 22. April 2025 – Die traditionsreiche Woodford Reserve Destillerie feiert mit der 20. Edition der Master’s Collection einen bedeutenden Meilenstein. Diese Jubiläumsausgabe markiert nicht nur zwei Jahrzehnte außergewöhnlicher Handwerkskunst, sondern auch die kontinuierliche Innovationskraft von Woodford Reserve. Seit der Einführung der Master’s Collection im Jahr 2006 hat die Destillerie immer wieder neue Maßstäbe gesetzt und die Grenzen der Bourbon-Herstellung erweitert.

Master Distiller Elizabeth McCall experimentierte für diese limitierte Edition mit einem besonderen Fass-Finish: In Madeira-Fässern gelagerter Woodford Reserve Bourbon, geblendet mit dem bereits fruchtbetonten Woodford Reserve Kentucky Straight Wheat Whiskey. Das Resultat: ein außergewöhnlich komplexer Whiskey mit tiefen Noten von Trockenfrüchten, Gewürzen und Schokolade.

Die für das Finish verwendeten Fässer stammen von den Madeira-Inseln vor der portugiesischen Küste und werden sorgfältig ausgewählt, um die charakteristischen Aromen des dort angebauten Madeira Weins zu bewahren. Sie sind für ihre reichen Noten von getrockneten Früchten, Gewürzen und Nüssen bekannt, die sich harmonisch mit den Geschmacksprofilen des Woodford Reserve Whiskeys verbinden. Die Philosophie des Fass-Finishes besteht darin, die komplexen Aromen des Whiskeys zu betonen, ohne diese zu überdecken.

Mit der Einführung der Master’s Collection im Jahr 2006 etablierte Woodford Reserve eine neue Innovationsära in Kentucky’s Bourbon-Industrie. Bereits 2007 experimentierte die Destillerie als eine der ersten mit der Nachreifung von Bourbon in Weinfässern – ein damals umstrittenes Verfahren, das mittlerweile weit verbreitet ist. „Madeira Cask Finish ist eine wunderbare Möglichkeit, das 20-jährige Bestehen der Master’s Collection zu feiern“, freut sich Elizabeth McCall.

TASTING NOTES

Farbe: Kastanie

Aroma: dunkle Kirschen und kandierte Orangen, verfeinert mit Kakaopulver, treffen auf hellen Pfeffer, Nelken, Muskatnuss und Zedernholz

Geschmack: reichhaltige Eiche, Zimt, Nelke und Tabak gehen über in robuste Noten von getrockneten dunklen Früchten wie Rosinen und Preiselbeeren

Abgang: anhaltende helle Gewürznoten, die in Beerenfrüchte und dunklen Kakao münden

ÜBER BROWN-FORMAN

Die Brown-Forman Corporation entwickelt seit mehr als 150 Jahren hochwertige Spirituosenmarken und hält sich verantwortungsvoll an das Gründungsversprechen „Nothing Better in the Market“. Auf dem deutschen Markt vertreibt und vermarktet die Brown-Forman Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg eine Auswahl der Premiummarken aus dem internationalen Portfolio. Hierzu zählen die American Whiskeys Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, Woodford Reserve und Old Forester, die schottischen Single Malts The Glendronach und Benriach, Slane Irish Whiskey, Botucal Rum, Gin Mare, Fords Gin, die Tequilas Herradura und el Jimador und der Likör Chambord. Mit MitarbeiterInnen auf der ganzen Welt teilt Brown-Forman seine Leidenschaft für Premiumgetränke in mehr als 170 Ländern. Brown-Forman setzt sich mit globalen und lokalen Initiativen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol ein.

