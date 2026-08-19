Exklusiv von whisky.de – Benrinnes 18yo – Ink & Oak Collection – PX Sherry Hogshead

Die im Januar von Whisky.de begonnene Reihe Ink & Oak Collection findet mit einem 18 Jahre alten Benrinnes ihre Fortsetzung. Der Speyside Single Malt wurde 2007 destilliert und reifte 18 Jahre in einem PX Sherry Hogshead, bis er in diesem Jahr mit 46 % Vol. abgefüllt wurde. Mehr über die auf 350 Flaschen limitierte „Whisky.de exklusiv“-Abfüllung finden Sie hier:

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Benrinnes – Ink & Oak Collection – PX Sherry Hogshead „Whisky.de exklusiv“

Der Tiger ist los: Whisky.de präsentiert die zweite Abfüllung der Ink & Oak Collection

Seeshaupt, August 2026 – Whisky.de stellt mit dem Benrinnes – Ink & Oak Collection – PX Sherry Hogshead die nächste exklusive Eigenabfüllung seiner besonderen Sammlerserie vor. Der Single Malt aus der Speyside reifte 18 Jahre. Er wurde 2007 destilliert und 2026 abgefüllt. Er verbindet ausgewählte Fassreifung mit einer außergewöhnlichen Gestaltung. Die Welt des Whiskys trifft dabei auf die Kunst des Tätowierens.

Whisky.de entwickelte die Ink & Oak Collection. Sie setzt zwei Handwerke miteinander in Beziehung. Diese könnten auf den ersten Blick unterschiedlicher kaum sein: die Reifung von Whisky im Eichenfass und die Kunst des Tätowierens. Präzision, Zeit und ein Gespür für Details spielen in beiden Bereichen eine zentrale Rolle. Der neue Benrinnes führt diese Idee nach dem Auftakt mit einem Glen Moray mit einem markanten Motiv weiter.

Ein detailreich gezeichneter Tiger steht im Mittelpunkt des Designs. Das kraftvolle Tier prägt das Erscheinungsbild der Flasche. Es verleiht der Abfüllung eine eigenständige Bildsprache. Der Tiger steht gleichzeitig sinnbildlich für die Stärke und Präsenz des Whiskys. Die feinen Linien und Schattierungen der Zeichnung greifen die Ästhetik klassischer Tattoo-Kunst auf. Sie machen die Flasche auch außerhalb des Whiskyglases zu einem besonderen Sammlerstück.

Die Zeit steht auch im Whisky selbst im Mittelpunkt: Der Benrinnes reifte insgesamt 18 Jahre in einem Pedro Ximinez Sherry Hogshead. Er zeigt als Single Malt aus der Speyside die typische Verbindung von Frucht und malzigen Facetten. Diese ergänzen die Einflüsse der langen Reifung im Sherryfass. Die Abfüllung trägt das Jahr 2007/2026. Sie ist auf 350 Flaschen limitiert und ist als Whisky.de Eigenabfüllung exklusiv im Whisky.de Onlineshop erhältlich.

Mit der zweiten Abfüllung führt Whisky.de die Ink & Oak Collection fort und verbindet ausgewählten Single Malt, prägende Fassreifung und die visuelle Sprache der Tattoo-Kunst zu einer eigenständigen Whiskyreihe.

Aroma: Noten von dunklen Blaubeeren, Brombeeren und Sherryrosinen, begleitet von Schokolade, karamellisiertem Zucker und feinen Gewürznuancen.

Geschmack: Süß und cremig mit Erdbeeren und feinen Sherryanklängen, zum Ende hin schimmert eine sanfte Zitrusnote durch.

Abgang: Mittellang, wärmend und fruchtig-süß.

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Über Whisky.de

Die Whisky.de GmbH & Co. KG mit Sitz in Seeshaupt am Starnberger See ist Deutschlands führender Onlineshop für Whisky und Spirituosen. Seit 1993 bietet Whisky.de eine große Auswahl an Whiskys aus Schottland, Irland, den USA und der ganzen Welt. Mit Eigenabfüllungen, Verkostungsvideos, einem umfassenden Wissensangebot und exklusiven Clubaktionen begeistert Whisky.de Einsteiger und Kenner gleichermaßen.

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