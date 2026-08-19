Diageo reduziert Mitarbeiterzahl um 2.000 Stellen

Im Juni begann Diageo mit einem strikten Restrukturierungsprogramm, wie wir berichteten, dessen Ergebnisse und Resultate erst langsam bekannt und sichtbar werden. So warf GMB Scotland dem „rücksichtsloses Vorgehen“ beim Stellenabbau vor (wir berichteten). In ihrem Bericht für das am 30. Juni 2026 endende Geschäftsjahr wies Diageo allerdings gerade ihr Segment Scotch Whisky als einen der Gewinnern aus. Mit 24% des gesamten Nettoumsatzes ist Scotch die größte Kategorie bei Diageo (wir berichteten auch hier).

In ihrem Artikel bei The spirits business kann Lauren Bowes mehr über die Auswirkungen des Restrukturierungsprogramms auf die Mitarbeiterzahl von Diageo darstellen. So ist diese Zahl auf 27.938 gesunken, das entspricht einem Rückgang von 6,4 % gegenüber dem Vorjahr. Die stärkste Veränderung bei der Mitarbeiterzahl verzeichnete die Region Afrika mit einem Rückgang von 30,2 %. Diageo hatte hier im Dezember 2025 seine Mehrheitsbeteiligung an East African Breweries Limited an die Asahi Group Holdings verkauft. In Europa hingegen sank die Zahl nur um 2,5 %. Unberücksichtigt ist hier allerdings der geplante massive Stellenabbau in Irland und Schottland (wir berichteten).

Diageo-Verwaltungsratsvorsitzender Sir John Manzoni erklärte im Bericht, CEO Dave Lewis (der bei The spirits business auch „Drastic Dave“ genannt wird) habe seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Januar einen „starken Start“ hingelegt. Er fügte hinzu, dass Teile des Umstrukturierungsplans bereits umgesetzt worden seien, „einschließlich Änderungen der operativen Strukturen, um Diageo wettbewerbsfähiger zu machen“.

Sir Dave Lewis, seit dem Januar 2026 CEO bei Diageo (wir berichteten)

Gehälter und Zusatzleistungen

Der Bericht enthielt, wie The spirits business schreibt, Einzelheiten zur Vergütungspolitik für Führungskräfte bei Diageo, darunter Lewis’ Grundgehalt von £1,500,000. Sein maximaler Jahresbonus beträgt bis zu 200 % seines Gehalts; zudem hat er Anspruch auf langfristige aktienbasierte Anreize im Wert von bis zu 500 %. Darin heißt es: „Das Gehalt von Sir Dave wurde etwas höher angesetzt als das seines Vorgängers, was seine umfassende Führungserfahrung widerspiegelt.“

Das Median-Einkommen (einschließlich Nebenleistungen) für die Belegschaft von Diageo wurde auf £65,879 geschätzt. Dies entspricht, schreibt The spirits business, einem Rückgang von 2,8 % gegenüber dem für 2025 ausgewiesenen Medianwert.