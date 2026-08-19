Equal Measures mit Charity Auktion

Die britische Non-Profit-Organisation Equal Measures, die in der Spirituosen- und Cocktailbranche tätige Menschen aus marginalisierten Gruppen unterstützt, veranstaltet vom 23. August bis zum 1. September eine Charity Auktion. Unterstützt wird sie hier bei von whisky.auction, auf der die Online-Versteigerung stattfinden wird. Insgesamt kommt rund 50 gespendete Auktionslose zur Versteigerung. Die letzten Lose werden erst beim Charity Auction evening am 1. September im Nancy’s in London Bridge präsentiert.

Zu den bisher bekannten Losen gehören:

GlenAllachie 1990, 35-year-old Cask Strength

Signierte Sonderedition der Rum-Abfüllung zum 250-jährigen Jubiläum von E&A Scheer (bisher unverkäuflich). Sie begleitet eine handschriftliche Karte des Master Blenders Carsten E. Vlierboom

Die ausverkaufte „Chichibu Single Cask“-Abfüllung, exklusiv für TWE zum 20. Jubiläum)

Ein Fass Ardmore Single Malt Whisky aus dem Jahr 1996 (42,3 % Vol.; 42 Flaschen) mit personalisierter Abfüllung und Etikettendesign, gestiftet von Whisky Bottlers Ltd.

Das ultimative Islay-Erlebnis: Eigentum an einem Ferguson Whisky Islay-Fass, eine exklusive Verkostung im Lagerhaus mit Gründer David Ferguson sowie zwei Übernachtungen in einem wunderschönen Haus mit vier Schlafzimmern in Port Charlotte

Mehr zur Auction for Equal Measures erfahren Sie bei whisky.auction. Hier können Sie sich bereits für die Auktion registrieren. Tickets für den Charity Auction evening At Nancy’s sind für £75 hier erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auch auf der Equal Measures Website.