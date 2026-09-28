Dalmore mit letztem Kapitel der Portfolio Series

In der Partnerschaft mit dem Designmuseum V&A Dundee startete die Highland-Brennerei Dalmore 2024 Portfolio Series (wir berichteten). In dieser Reihe gestalteten aufstrebende Künstler Schottlands die Umverpackungen der Single Malts. Sie findet nun mit The Dalmore Portfolio Series 2026 nun ihren Abschluss.

Die Gestaltung übernahm die in Aberdeen geborene Street-Art-Künstlerin KMG. Ihre Designs basieren auf den Algen, Blumen und Pflanzen, die entlang des Cromarty Firth direkt vor der Brennerei wachsen. The Dalmore Portfolio Series 2026 besteht aus drei Abfüllungen, die exklusiv für den Reiseeinzelhandel bestimmt sind. Die Highland Single Malts erhielten jeweils ein Finish in französischen Rotweinfässern: Nr. 1 mit Bordeaux-Weinfass-Finish, Nr. 2 mit Châteauneuf-du-Pape-Weinfass-Finish, und Nr. 3 mit einem Finish in ausgewählten Bordeaux-Cabernet-Sauvignon-Fässern.

Die Serie ist, wie The daily whisky schreibt, ab September 2026 in Travel-Retail-Boutiquen weltweit erhältlich sowie in begrenzter Stückzahl im V&A Dundee. In der eigenen Boutique von The Dalmore wird das Set aus drei Flaschen für £2,700 (etwas mehr als 3.100 € wären dies) angeboten.

The Dalmore Portfolio Series 2026 No.1: Bordeaux Wine Cask Finish

Distillery notes

Nose: Lemon drizzle cake, Manuka honey, grape pulp, Golden Delicious apple

Palate: Rich vanilla, citrus, ripe fruit

Finish: Poached pear drenched in creamy custard

ABV: TBC | Cask: Bordeaux red wine cask finish | Size: 70cl

The Dalmore Portfolio Series 2026 No.2: Châteauneuf-du-Pape Wine Cask Finish

Distillery notes

Nose: Pink grapefruit, ginger, vanilla, hints of marmalade, toffee apple and raisins

Palate: Crushed almonds, sweet sultanas, fresh ginger, soft liquorice

Finish: Poached pear and cranberries

ABV: TBC | Cask: Châteauneuf-du-Pape red wine cask finish | Size: 70cl

The Dalmore Portfolio Series 2026 No.3: Select Bordeaux Cabernet Sauvignon Cask Finish

Distillery notes

Nose: Dark forest fruits, Seville oranges, liquorice, cedar wood

Palate: Blackcurrant, baked apples, demerara sugar, warm dark cacao

Finish: Bergamot, passion fruit, baked brioche, balanced wood spice

ABV: TBC | Cask: Bordeaux Cabernet Sauvignon cask finish, Premier Cru Classé estate | Size: 70cl