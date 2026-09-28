Dalmore mit letztem Kapitel der Portfolio Series

In der Partnerschaft mit dem Designmuseum V&A Dundee startete die Highland-Brennerei Dalmore 2024 Portfolio Series (wir berichteten). In dieser Reihe gestalteten aufstrebende Künstler Schottlands die Umverpackungen der Single Malts. Sie findet nun mit The Dalmore Portfolio Series 2026 nun ihren Abschluss.
Die Gestaltung übernahm die in Aberdeen geborene Street-Art-Künstlerin KMG. Ihre Designs basieren auf den Algen, Blumen und Pflanzen, die entlang des Cromarty Firth direkt vor der Brennerei wachsen. The Dalmore Portfolio Series 2026 besteht aus drei Abfüllungen, die exklusiv für den Reiseeinzelhandel bestimmt sind. Die Highland Single Malts erhielten jeweils ein Finish in französischen Rotweinfässern: Nr. 1 mit Bordeaux-Weinfass-Finish, Nr. 2 mit Châteauneuf-du-Pape-Weinfass-Finish, und Nr. 3 mit einem Finish in ausgewählten Bordeaux-Cabernet-Sauvignon-Fässern.
Die Serie ist, wie The daily whisky schreibt, ab September 2026 in Travel-Retail-Boutiquen weltweit erhältlich sowie in begrenzter Stückzahl im V&A Dundee. In der eigenen Boutique von The Dalmore wird das Set aus drei Flaschen für £2,700 (etwas mehr als 3.100 € wären dies) angeboten.
The Dalmore Portfolio Series 2026 No.1: Bordeaux Wine Cask Finish
Distillery notes
Nose: Lemon drizzle cake, Manuka honey, grape pulp, Golden Delicious apple
Palate: Rich vanilla, citrus, ripe fruit
Finish: Poached pear drenched in creamy custard
ABV: TBC | Cask: Bordeaux red wine cask finish | Size: 70cl
The Dalmore Portfolio Series 2026 No.2: Châteauneuf-du-Pape Wine Cask Finish
Distillery notes
Nose: Pink grapefruit, ginger, vanilla, hints of marmalade, toffee apple and raisins
Palate: Crushed almonds, sweet sultanas, fresh ginger, soft liquorice
Finish: Poached pear and cranberries
ABV: TBC | Cask: Châteauneuf-du-Pape red wine cask finish | Size: 70cl
The Dalmore Portfolio Series 2026 No.3: Select Bordeaux Cabernet Sauvignon Cask Finish
Distillery notes
Nose: Dark forest fruits, Seville oranges, liquorice, cedar wood
Palate: Blackcurrant, baked apples, demerara sugar, warm dark cacao
Finish: Bergamot, passion fruit, baked brioche, balanced wood spice
ABV: TBC | Cask: Bordeaux Cabernet Sauvignon cask finish, Premier Cru Classé estate | Size: 70cl