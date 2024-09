The Dalmore veröffentlicht Portfolio Series

Innerhalb ihrer vierjährigen Partnerschaft mit dem Designmuseum V&A Dundee veröffentlicht The Dalmore ihre neue Portfolio Series. Diese Reihe soll die aufstrebenden Künstler Schottlands mit dem erfahrenen Hersteller von Scotch-Hersteller zusammenbringen, wie es bei The spirits business heißt. Für die diesjährige Ausgabe wurde Fraser Gray ausgewählt. Die Arbeit des in Edinburgh aufgewachsenen Künstlers ist seine Interpretation der Highland-Destillerie The Dalmore. In einem Video, welches Sie auf der Dalmore-Website finden können, stellt der Künstler sich und seine Arbeiten genauer vor.

Die erste Ausgabe besteht aus drei Abfüllungen, diese Single Malts sind im globalen Reiseeinzelhandel exklusiv bei Avolta erhältlich. Ihre Premiere feierte sie Anfang diesen Monats in Heathrow, ab Oktober wird die Portfolio Series in Duty-Free-Shops auf internationalen Flughäfen erhältlich sein.

The Dalmore Portfolio Series No 1 (46,8 % Vol.) reifte in Bordeaux-Weinfässern, ist auf 5.000 Flaschen limitiert und wird für £500 (knapp 600 €) verkauft.

The Dalmore Portfolio Series No. 2 (46 % ABV) reifte in Châteauneuf-du-Pape Fässern. Die Limitierung liegt hier bei 2.000 Flaschen, der Preis bei £750 (knapp 900 €).

The Dalmore Portfolio Series No. 3 ist auf 1.000 Flaschen limitiert. Für diese Abfüllung erhielt The Dalmore Zugang zu einem „ikonischen Weinberg“, der als Premier Grand Cru klassifiziert ist. Der Preis beträgt £1,000 (knapp 1.200 €).