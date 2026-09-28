Teeling präsentiert limitiertes Santa Teresa Cask Finish Small Batch

Die irische Teeling Distillery stellt ihre neue Abfüllung Teeling Small Batch Whiskey Santa Teresa 1796 Cask Finish vor. Üblicherweise nutzt die Brennerei für die Reifung ihrer Small Batch Whiskeys karibische Rumfässer. Für das neue Bottling verwendete Teeling handverlesende Fässer des Rum-Produzenten venezolanischen Santa Teresa.

Teeling’s Master Distiller Alex Chasko sagte hierzu:

“At Teeling, we’ve always believed that great whiskey comes from exploring new possibilities. Working with Santa Teresa Master Blender Nancy Duarte and the team at Santa Teresa has allowed us to create something truly unique. The influence of the SANTA TERESA rum casks brings remarkable depth and character to our Small Batch whiskey, while respecting the spirit and personality that TEELING whiskey is known for.”

Im Zuge der Santa Teresa Cask Finish Small Batch, mit einem Alkoholgehalt von 46 % Vol. und ohne Kältefiltration abgefüllt, kooperiert mit GOAL. Die Organisation unterstützt Gemeinden zu unterstützen, die von den jüngsten Erdbeben in Venezuela betroffen sind. Teeling Small Batch Whiskey Santa Teresa Cask Venezuelan Relief Fund Commemorative Set ist auf 100 Exemplare limitiert, und bietet zum Preis von 100 € neben der Abfüllung auch den Zugang zu einer exklusiven, geführten Verkostung mit Master Distiller Alex Chasko – wahlweise persönlich in der Teeling Distillery in Dublin oder per Livestream – sowie eine persönliche Dankeskarte und ein Nosing-Glas für Teeling-Whiskey.

Die limitierte Abfüllung Teeling Small Batch Whiskey Santa Teresa Cask ist im Online-Shop der Brennerei für 55 € und auf ausgewählten europäischen Märkten erhältlich. Anfang nächsten Jahres kommt sie auch in den USA auf den Markt.