The Isle of Arran Distillers versteigern Flasche Nummer 1 des exklusiven Whiskys

Die PS Waverley ist der letzte seetüchtigen Passagier-Raddampfers der Welt. Das 1946 erbaute Schiff fuhr hauptsächlich im Sommer auf dem Clyde und bot Ausflüge von Glasgow, Greenock, Largs oder Ayr aus an. Bei einer Fahrt zur Isle of Arran fuhr die Waverley gegen den Brodick Pier. Bei diesem Unfall wurden 24 Menschen verletzt, und der Bug der PS Waverley zudem stark beschädigt. Um auch im nächsten Jahr wieder einsatzbereit zu sein, muss der Raddampfer dringend repariert werden.

PS Waverley, Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/File:PS_Waverley01.JPG

Gemeinsam mit whisky.auction versteigern The Isle of Arran Distillers eine ganz besondere Flasche, um einen Teil des benötigten Geldes beizutragen. Bereits im letzten Jahr setzte sich die Brennerei für den Raddampfer ein. Mit einem Teil des Erlöses ihres Fasses Nr: 07/756 konnten die notwendigen Reparaturen am Kessel des Schiffes abgeschlossen werden. Campbell Laing, Tour Guide der Brennerei, hatte damals die Idee des „The Waverley Cask“ und sicherte sich damals die Flasche Nr. 1. Und genau diese Flasche stellt er jetzt zur Verfügung, um die neue, notwendige Reparatur der PS Waverley ausführen zu können.

Das Fass Nr: 07/756 war ein Bourbon Barrel, der sich darin befundene Whisky wurde am 13. September 2007 destilliert, das Fass am 9 Oktober 2019 abgefüllt. Insgesamt konnten 225 Flaschen mit 59,6% ABV abgefüllt werden. Die Auktion der Flasche Nr. 1 beginnt am Sonntag, 29. November und geht bis zum Dienstag, 8. Dezember. Wer auf diese Flasche bieten möchte, kann sich für die Teilnahme an der Whisky.Auction-Website registrieren. Die Flasche Nr 1 des The Waverley Cask kommt in einer Präsentationsbox. Dazu gehören noch ein Edelstahl-Flachmann, ein Trichter, eine kleinen Karaffe und zwei Gläser.