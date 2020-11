PR: Storm-Kelpie von Signatory Vintage und Kirsch Import ist der erste „Whirlpool-Whisky“

In Zusammenarbeit mit der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd und dem unabhängigen Abfüller Signatory Vintage präsentiert Kirsch Whisky mit dem Storm-Kelpie eine weitere Abfüllung, bei der wieder ein Teil der Erlöse an die Sea Shepherd Organisation geht. Der 5 Jahre alte Bunnahabhain Staoisha reifte in Dechar/Rechar Hogsheads und bringt aufgrund einer Waghalsige Whiskyproduktion maritimer als jeder andere Islay-Whisky.

Welches Wagnis hinter dem Storm-Kelpie steckt, finden Sie im Text, den wir von Kirsch Whisky erhalten haben:

Waghalsige Whiskyproduktion für den guten Zweck:

Storm-Kelpie von Signatory Vintage und Kirsch Import ist der erste „Whirlpool-Whisky“

Zwischen den schottischen Inseln Jura und Scarba liegt der Golf von Corryvreckan. Setzt die Flut ein, entsteht hier der drittgrößte Meeresstrudel der Welt. Kilometerweit kann man sein Rauschen hören – und sehen. Bei Westwind türmen sich bis zu neun Meter hohe Wellen auf. Jahrhundertelang wurde die Meerenge von Seefahrern gemieden, von der Royal Navy ist sie als „extremely dangeorus“ eingestuft. Eine Handvoll mutiger Neuseeländer und ihre britischen Freunde hat all das nicht von ihrem Vorhaben abgeschreckt: den Corryvreckan zu durchqueren. Schwimmend.

Wieso aber geht jemand dieses irrsinnige Risiko ein? Die Motivation für das von den neuseeländischen Brüdern Alex und Nick angeführte Schwimmteam war in zweifacher Hinsicht hoch. Die waghalsige Aktion brachte nicht nur einen einzigartigen „Whirlpool-Whisky“ hervor, sondern auch eine andere Gruppe von gefährdeten Schwimmern auf den Radar der Öffentlichkeit: die Maui-Delfine. Die in Neuseeland beheimateten Meeresbewohner sind stark vom Aussterben bedroht – die Umwelt-Piraten von Sea Shepherd tun deshalb alles, um die weltweit kleinsten Delfine zu schützen. Zu ihrer Unterstützung stürzten sich Alex, Nick und Co. im August 2020 in die eiskalten Atlantikfluten.

Auf der Route durch den Malstrom, der auf dem Höhepunkt der Flut für ca. 45 Minuten ruht, begleitete den Opoutere Open Water Swim Club feinster Scotch. An Beinen festgeschnallt und an Schwimmbojen befestigt durchquerte den Corryvreckan stark torfiger Islay Single Malt. Fünf Jahre lang fieberte der Bunnahabhain Staoisha in Dechar/Rechar Hogsheads von Signatory Vintage seinem großen Auftritt entgegen – und ist nun maritimer als jeder andere Islay-Whisky.

Alle Drams, die den Strudel überlebt haben, vermählte Signatory Vintage zu Storm-Kelpie – proudly supporting Sea Shepherd. Den von Seefahrern gefürchteten Kreaturen aus der schottischen Mythologie, „storm kelpies“, ist der Single Malt mit 46% vol. gewidmet. 2.020 Flaschen sind von dem mutigen Tropfen mit metallisch geprägtem Etikett verfügbar.

Als Sponsor der wahrscheinlich waghalsigsten Whiskyproduktion der Welt, spendet Kirsch Import mind. 10 Prozent des Umsates aus dem Verkauf an Sea Shepherd.

Jetzt unterstützen!

Bunnahabhain Staoisha 2014/2020 – Storm-Kelpie Sea Shepherd

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

5 Jahre

Dest. 20/10/2014

Abgef. 2020

Fasstyp: Dechar/Rechar Hogsheads

2.020 Flaschen

46% vol.0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert – Nicht gefärbt



UVP: 54,90 €

Tasting Notes

Nase: Lebhaft mit leichter Fuchtsüße, angenehmem Torfrauch, etwas Teer sowie Heu und krautigen Noten.

Gaumen: Malzig-fruchtige Süße mit prickelnden Anklängen von weißem Pfeffer gleichen intensiven Torfrauch sowie maritim-salzigen Aromen von Seegras aus.

Nachklang: Kräftiger Rauch, Seegras und Würze klingen genüsslich lange nach.