Der Weisshaus-Shop ist nicht nur ein bekannter Online-Store, sondern immer wieder auch Partner für interessante Veröffentlichungen in Sachen Whisky. Die Tassei Group zum Beispiel, gegründet 2015 von Andreas Rossnagel und Peter Brenner, bringt ihren neuen Bunnahabhain 32yo exklusiv über den Weisshaus Shop auf den Markt.

Hier die Infos zu der auf 169 Flaschen limitierten Abfüllung des Bunnahabhain 32yo – und zur Geschichte der Tassei-Group, die eigentlich nicht als Whiskyabfüller gegründet wurde:

Neu im Weisshaus Shop: 32-jähriger Bunnahabhain Whisky der Tassei Group

Ein Juwel der Küste – so lässt sich der 32-jährige Bunnahabhain Whisky beschreiben, den die Tassei Group ins Glas bringt. Für diese Abfüllung wurde der Weisshaus Shop als exklusiver

Partner ausgewählt, der mit seiner Liebe zum Hochprozentigen und dem geballten Know-how aus über 40 Jahren Firmengeschichte punktet. Weltweit existieren nur 169 Flaschen von dem Juwel, das nur im Weisshaus Shop zu finden ist.

DE: www.weisshaus.de / AT: www.weisshaus.at

Die Tassei Group – Why not Whisky?

Das Jahr 2015 begann für die beiden Freunde Andreas Rossnagel und Peter Brenner mit einem Megaprojekt: Die Tassei Group wurde gegründet und sollte sich zunächst auf Investments im Immobilienbereich innerhalb Europas und den USA fokussieren.

Überraschenderweise kam den Freunden dabei die Leidenschaft für den hochprozentigen Genuss in die Quere. Schon nach kurzer Zeit gelangten die Gründer zu der Erkenntnis, dass sie eine Alternative zu ihren bestehenden Investitionen benötigen. Warum also nicht Whisky?

Mit dieser Frage beschäftigten sich die Gründer der Tassei Group und machten sich auf die Suche nach ihrem ersten, eigenen Whiskyfass. Schnell baute sich das Netzwerk rund um das Vorhaben auf. Trotz einiger Rückschläge wurde aus der Passion schließlich Wirklichkeit und die Tassei Group gelangte zu ihrer ersten Abfüllung. Aus dieser Erfahrung bildeten sich die firmeneigenen Grundsätze und Richtlinien, nach denen die Single Casks von Andreas und Peter ausgesucht werden.

Mindestens 25 Jahre alt sollte das Wasser des Lebens aus Schottland sein, das von der Tassei Group in Cask Strength abgefüllt wird. Natürlich findet der Whisky ohne Zugabe von Farbstoffen und ohne Kühlfiltration seinen Weg in die Flasche. Vor allem die Qualität der Whiskys ist für Andreas und Peter entscheidend, weshalb sie sich in ihren internen Tastings selbst von dieser überzeugen.

Inzwischen arbeitet die Gruppe teilweise direkt mit den Destillerien zusammen. Auch die einen oder anderen kontinental europäischen Abfüllungen konnten die Gründer von sich überzeugen.

Bunnahabhain 32 YO Vintage 1990 Tassei Group Whisky

Auch dieser erlesene Bunnahabhain Whisky beeindruckte die Tassei Group genug, um für die Abfüllung ausgewählt zu werden. Insgesamt 32 Jahre ruhte der Tropfen, der von der Islay-Destillerie im Jahr 1990 destilliert wurde. Seine Reifezeit verbrachte der Whisky in einem kleinen Hogshead, das ihm die Möglichkeit bot, seine Geschmackspalette zu erkunden. So wartet er mit einer Vielzahl an Aromen auf, die von filigranem Rauch und maritimen Eindrücken bestimmt werden.

Tasting Notes

Farbe: blasser Bernstein mit goldenen Reflexen

Nase: Lebendige Früchte, wie reife Äpfel und Birnen, verbinden sich mit einem Hauch Honig.

Gaumen: Sanfte Rauchschwaden, durchzogen von Vanille, führen zu Anklängen von Küstensalz, pikanter Würze, gerösteten Nüssen und weichem Karamell.

Finish: Leichte Trockenfrüchte und dezentes Meersalz verabschieden sich mit einer anhaltenden Wärme.

Erhältlich im Weisshaus Online Shop.