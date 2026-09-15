Justerini & Brooks kehrt nach St James’s zurück

Der in London beheimateter Wein- und Spirituosenhandel Justerini & Brooks kehrt in seinen Stammsitz in der St James’s Street 61, das er bereits seit den 1960er Jahren nutzt, wieder zurück. Nach einer umfassenden Renovierung hat Diageo, als Eigentümer des Handels, die Räumlichkeiten wiedereröffnet. Diese dienen jetzt als Ort für den Empfang von Privatkunden und den Verkauf seltener Whiskys im Fass. Die oberen Etagen des Gebäudes dienen als Empfangs- und Speiseräume, während der historische Keller als Basis für Diageos Programm „Casks of Distinction“ fungiert. Dieser ist nur auf Einladung zugänglich.

Neben einer Auswahl an Spitzenweinen erhalten Besucher in der St James’s Street 61 Zugang zu historischen Abfüllungen aus Diageos Scotch-Whisky-Portfolio. Darunter finden sich ein Clynelish 1983 (42 Jahre alt) für £3,600, ein Mortlach 30 Year Old Midnight für £4,309.80, sowie Zugang zu den kommenden Abfüllungen der „Diageo Rare Series“.

Justerini & Brooks geht auf den vom italienischen Einwanderer Giacomo Justerini (ursprünglich wohl Giustarini) 1749 in London gegründeten Importhandel für Wein und südländische Destillate zurück. Alfred Brooks kaufte den Betrieb 1831, das Unternehmen erhielt in den heute noch gültigen Namen. Im Bereich Whisky ist Justerini & Brooks bekannt aufgrund ihres Scotchs J&B Rare Blend. Nach verschiedenen Zusammenschlüssen und Übernahmen gehört Justerini & Brooks zum Getränke-Konzern Diageo.