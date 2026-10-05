Was macht eine Spirituose heute besonders? Der BOTTLE MARKET 2026 in Bremen zeigt die Vielfalt im Glas

Ein Fixpunkt im Whiskykalender ist im Norden der Bottle Market Bremen, der in diesem Jahr am 11. und 12. Dezember in der Halle 7 der Messe Bremen stattfindet. Die Veranstalter haben uns bereits die ersten Informationen dazu gesendet, damit Sie Ihren Besuch dort besser planen können. Auch eine Verlinkung auf die Seite für die Eintrittskarten findet sich im Text.

Hier alles Wissenswerte:

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Was macht eine Spirituose heute besonders? Der BOTTLE MARKET 2026 zeigt die Vielfalt im Glas

Am 11. und 12. Dezember trifft sich die Spirituosenszene wieder in der MESSE BREMEN

Montag, 28. Oktober 2026 – Herkunft, Herstellung, Reifung und die Idee hinter einer Spirituose gewinnen zunehmend an Bedeutung. Längst entscheiden nicht mehr nur die Namen auf dem Etikett, was eine Abfüllung besonders macht. Denn die Spirituosenwelt wird immer vielfältiger, internationaler und experimentierfreudiger. Der BOTTLE MARKET 2026 lädt alle ein, diese Vielfalt zu entdecken.

Der BOTTLE MARKET bringt am 11. und 12. Dezember 2026 wieder Brennereien, unabhängige Abfüller:innen, Importeur:innen, Fachhändler:innen und Spirituosenliebhaber:innen in der MESSE BREMEN in Halle 7 zusammen. Im Mittelpunkt stehen Whisk(e)y, R(h)um und Gin sowie weitere besondere Spirituosen.

Vom etablierten Whisk(e)y-Land bis zur neuen Entdeckung

Die Spirituosenwelt ist längst internationaler geworden. Neben den klassischen Whisk(e)yregionen rücken Produzent:innen aus Ländern wie Japan und Indien stärker in den Fokus. Gleichzeitig entstehen auch in Deutschland neue Whisk(e)y-Geschichten. Auch hier steckt in der Flasche mehr als nur das Ergebnis: Herkunft, Herstellung und Reifung erzählen ihre eigene Geschichte.



Aber auch bei etablierten Whisk(e)y-Stilen wie etwa Scotch, Bourbon oder Irish-Whiskey geht es zunehmend um die Besonderheiten des einzelnen Produktes. Hier eröffnen Fassauswahl, Reifung, Herkunft, Single Cask oder limitierte Abfüllungen neue geschmackliche Facetten. Für Genießer:innen wird damit die Geschichte hinter der Flasche selbst zum Teil des Erlebnisses: Woher kommt die Spirituose, wie wurde sie hergestellt, in welchem Fass durfte sie reifen und was macht sie unverwechselbar?

Beim R(h)um zeigt sich die Vielfalt vor allem in unterschiedlichen Rohstoffen, Herstellungsverfahren, Herkünften und Reifungsarten. Gin wiederum verbindet regionale Besonderheiten und Geschmack über die Auswahl und Kombination verschiedener Botanicals und charakteristischer Zutaten. Und auch alkoholfreie Spirituosenalternativen sind inzwischen mehr als eine Nische. Immer mehr Menschen suchen nach Möglichkeiten, bewusster mit Alkohol umzugehen, ohne auf Genuss zu verzichten.

Entdecken, probieren und ins Gespräch kommen

Der BOTTLE MARKET macht die Vielfalt unmittelbar erlebbar. Besuchende können neue Produkte entdecken, mit Produzent:innen und Fachleuten ins Gespräch kommen und bei Tastings tiefer in die Welt der Spirituosen eintauchen. Dabei richtet sich das Angebot sowohl an erfahrene Kenner:innen als auch an Menschen, die gerade erst beginnen, sich intensiver mit Whisk(e)y, R(h)um oder Gin zu beschäftigen.

„Der BOTTLE MARKET lebt von der Vielfalt der Menschen und Produkte, die hier zusammenkommen. Wir präsentieren nicht nur Spirituosen, sondern wir machen die Geschichten dahinter erlebbar “, sagt Nina Birkhold, Projektleitung des BOTTLE MARKET. Wie im vergangenen Jahr werden mehr als 5.000 Gäste zur zwölften Ausgabe der Veranstaltung erwartet.

Der BOTTLE MARKET ist Freitag von 15 bis 22 Uhr und Samstag von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Die Tickets sind im Vorverkauf online unter www.messe-ticket.de/BRE/BOTTLEMARKET/Shop erhältlich. Im Eintrittspreis sind ein Nosing-Glas, eine Glashalterung und die Garderobe enthalten.

Mehr Infos unter: www.bottle-market.de

Datum: Freitag und Samstag, 11. und 12. Dezember 2026

Öffnungszeiten: Freitag 15 bis 22 Uhr, Samstag 12 bis 21 Uhr

Ort: MESSE BREMEN, Halle 7

Preise: Die Tageskarte kostet im Vorverkauf 18 Euro, das Zwei-Tages-Ticket 28 Euro. Tickets sollten vorab gebucht werden, denn vor Ort gibt es nur eine Notkasse und die Karten sind online zwei Euro günstiger.

Mehr Infos: www.bottle-market.de