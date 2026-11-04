In etwas mehr als 5 Wochen findet wieder der Bottle Market in Bremen statt. Am 11. und 12. Dezember präsentieren in der Messe Bremen mehr als 100 Austellende eine außergewöhnliche Auswahl an Whisk(e)y, R(h)um, Gin und mehr.

Was auf Sie alles auf dem Bottle Market 2026 wartet, erfahren Sie in der Presseinfo des Veranstalters:

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Whisky von Föhr, Rhum aus der Tiefe: BOTTLE MARKET zeigt besondere Spirituosen-Geschichten

Mehr als 100 Ausstellende präsentieren am 11. und 12. Dezember in der MESSE BREMEN eine außergewöhnliche Auswahl an Whisk(e)y, R(h)um, Gin und mehr.

(c) oliver saul fotografie

Montag, 2. November 2026 – Zwei Rhumfässer lagern fast ein Jahr in rund 20 Metern Tiefe unter der Meeresoberfläche. Auf Föhr entsteht Whisky vom Getreideanbau bis zur Destillation auf einem einzigen Hof. Und in Kentucky verbindet eine Brennerei traditionelle Bourbon-Herstellung mit modernen Einflüssen. Die Geschichten hinter besonderen Spirituosen sind vielfältig und manchmal überraschend. Auf dem BOTTLE MARKET am 11. und 12. Dezember in der MESSE BREMEN können Besuchende diese Geschichten entdecken und die Menschen kennenlernen, die dahinterstehen.

Whisky mit norddeutscher Handschrift

Die Geschichte von Hinrichsen’s Farm ist eng mit Föhr verbunden und führte zwischenzeitlich in die USA. Ur-Uropa Robert Hinrichsen arbeitete in Jacksonville als Barkeeper, Uropa Harry Hinrichsen gründete in der Bronx ein Deli. 1959 kehrte Robert Hinrichsen aus New York auf die Insel zurück, um den Hof seiner Großeltern weiterzuführen. Diese Geschichte lebt bis heute weiter: Vom Anbau des Getreides über das Mälzen bis zur Destillation liegen die einzelnen Schritte in eigener Hand. So steckt in jeder Abfüllung ein Stück Föhr und die Geschichte eines Hofes, der Landwirtschaft und Whiskyherstellung miteinander verbindet.

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Eine ganz andere Facette der Whiskywelt zeigt WhiskyJason mit seiner Auswahl. Hinter dem populären YouTube-Kanal steht der gebürtige Amerikaner Jason Stover, der seine Leidenschaft für Whisky mit Experimentierfreude und dem Austausch mit der Community verbindet. Mit im Gepäck hat er unter anderem Abfüllungen von New Riff Distilling aus Kentucky. „Der New Riff Straight Bourbon hat den World Whisky Award 2026 gewonnen und trägt den Titel „Bester Bourbon der Welt“. Besonders der hohe Roggenanteil verleiht ihm einen sehr kräftigen Geschmack und unterscheidet sich damit deutlich von klassichen eher süßten Bourbons“, sagt WhiskyJason. Die Familienbrennerei New Riff destilliert, reift und füllt selbst ab. Dabei verbindet sie die Tradition der Kentucky-Whiskyherstellung mit einem eigenen Qualitätsanspruch: Alle Spirituosen werden ohne Kühlfiltration abgefüllt.

Schottische Klassiker und ungewöhnliche Reifung

Wer tiefer in die schottische Whiskywelt eintauchen möchte, wird bei den WhiskyDudes fündig. Die unabhängigen Abfüller setzen überwiegend auf natürliche Fassstärke und verzichten hierbei auf künstliche Farbstoffe und Kühlfiltration. In ihrem Tasting „Eine Tour durch vier schottische Regionen“ stellen sie unterschiedliche Whisky-Stile vor: Single Grain, Blended Malt, Speyside Single Malt und Islay Single Malt. Mit dabei ist unter anderem ein 13 Jahre gereifter Dailuaine in Fassstärke.

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Einen ganz anderen Weg geht Nicolas Petit von Vagabond Spirits aus Frankreich. Er experimentiert mit verschiedenen Rhum-Herkünften und außergewöhnlichen Fassreifungen. Für eine seiner Kreationen füllt er je ein Eichenfass mit Rhum aus Guadeloupe und Grogue von den Kapverden. Anschließend lagern beide Fässer fast ein Jahr lang in rund 20 Metern Tiefe unter Wasser. Ein Eingreifen ist in dieser Zeit nicht möglich. Salzwasser und Eichenholz prägen den Reifeprozess auf ihre eigene Weise. Das Ergebnis ist ein mit 44 Prozent abgefüllter Rhum, dessen Aromen zu einem harmonischen Ganzen zusammenfinden.

Gin verbindet Traditionen

Der Importeur Rising Brands bringt unter anderem Bobby’s Schiedam Dry Gin mit. Hinter dem Gin steht eine Familiengeschichte: Jacobus Alfons, genannt Bobby, wurde in Naku auf der indonesischen Insel Ambon geboren und wanderte später in die Niederlande aus. Seine Enkel erinnern sich gerne an die Gewürzaromen im Haus ihres Großvaters. Bobby verwendete Gewürze wie Zitronengras, Nelken, Zimt, Koriander und Kubebenpfeffer, um holländischen Genever damit aufzugießen. Jahre später griffen Sebastiaan und David die traditionelle Gewürzmischung Pinang Raci wieder auf. Sie rekonstruierten das Rezept, aus dem Bobby’s Dry Gin entstand.

Wie vielfältig Gin sein kann, lässt sich auch an der GINOthek entdecken. Dort können Besuchende verschiedene Kombinationen von Gin, Fillern und Botanicals kennenlernen. Auf Wunsch werden auch individuell abgestimmte Cocktails gemixt.

Die vorgestellten Geschichten zeigen wie unterschiedlich Spirituosen und die Menschen dahinter sein können: Mehr als 100 Ausstellende bringen über 1.000 Whisk(e)y-, R(h)um- und Gin-Sorten sowie weitere Spirituosen in die Halle 7 der MESSE BREMEN. Neben bekannten Namen gibt es dabei auch unabhängige Abfüllungen zu entdecken.

Der BOTTLE MARKET ist Freitag von 15 bis 22 Uhr und Samstag von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Tickets sind im Vorverkauf online unter www.messe-ticket.de/BRE/BOTTLEMARKET/Shop erhältlich. Im Eintrittspreis sind ein Nosing-Glas, eine Glashalterung und die Garderobe enthalten.

Mehr Infos unter: www.bottle-market.de