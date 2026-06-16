Bremen, Whisky und Weihnachtszauber: Mit Reisekultouren zum Bottle Market

Auch 2026 bietet Reisekultouren zur Bottle Market in Bremen ein attraktives Gesamtpaket an. Vom 11. bis 13. Dezember verbindet das Arrangement des auf Whiskyreisen spezialisierte Anbieters Genuss, Kultur und vorweihnachtliche Atmosphäre zu einem besonderen Wochenenderlebnis. Es umfasst zwei Übernachtungen mit Frühstück im komfortablen 4-Sterne Courtyard by Marriott Bremen, die Übernachtungssteuer sowie eine 2-Tageskarte für die Bottle Market.

Alle weiteren Details und die Buchungsmöglichkeiten finden Sie in der folgenden Aussendung von Reisekultouren:

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Genussvolle Wochenendreise im Advent

Bremen lockt mit BOTTLE MARKET, Weihnachtsmarkt und Shopping

Wenn der Duft von Glühwein durch die Altstadt zieht, festlich geschmückte Gassen zum Bummeln einladen und gleichzeitig eine der bedeutendsten Whiskyveranstaltungen Deutschlands ihre Tore öffnet, dann ist alle Jahre wieder die ideale Zeit für einen Kurztrip nach Bremen gekommen.

Vom 11. bis 13. Dezember 2026 verbindet das Arrangement zum BOTTLE MARKET Bremen Genuss, Kultur und vorweihnachtliche Atmosphäre zu einem besonderen Wochenenderlebnis.

Der BOTTLE MARKET gilt seit ihrer Gründung im Jahr 2014 als eine der führenden Whisky-Messen Deutschlands. 2026 findet die renommierte Genuss-Veranstaltung erneut am Wochenende des dritten Advents statt – und bietet damit die perfekte Gelegenheit, den Messebesuch mit einem stimmungsvollen Aufenthalt in der Hansestadt Bremen zu verbinden.

„Die attraktive Kombination aus Genuss und Weihnachtsstimmung ist besonders bei Paaren sehr beliebt. Oft nutzen auch Gruppen von befreundeten Paaren die Gelegenheit für einen geselligen Wochenendausflug vor den Feiertagen“

berichtet Dr. Birgit Bornemeier, die diese Reise bereits seit mehr als 10 Jahren mit ihrem Unternehmen REISEKULTOUREN in Kooperation mit Messe Bremen anbietet.

Während auf der Messe zahlreiche Whiskys, Gins und Rums verkostet werden können, lockt die Bremer Innenstadt mit einem der schönsten Weihnachtsmärkte Norddeutschlands. Festlich illuminierte Plätze, malerische Gassen und Läden im Schnoor-Viertel, gemütliche Weihnachtsmarktbuden und zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten schaffen die ideale Kulisse für einen entspannten Adventsausflug zu zweit.

Darüber hinaus hat Bremen auch kulturell und kulinarisch viel zu bieten. Das UNESCO-Welterbe Rathaus mit seinem historischen Ratskeller, die berühmten Bremer Stadtmusikanten oder die traditionsreiche Beck’s Brauerei sind nur einige der Sehenswürdigkeiten, die sich während es Aufenthalts entdecken lassen.

Das Arrangement des Whiskyreise-Spezialisten REISEKULTOUREN umfasst zwei Übernachtungen mit Frühstück im komfortablen 4-Sterne Courtyard by Marriott Bremen, die Übernachtungssteuer, eine 2-Tageskarte für die BOTTLE MARKET sowie das offizielle Verkostungsglas als Souvenir. Der Reisepreis beträgt 219 Euro pro Person im Doppelzimmer beziehungsweise 349 Euro im Einzelzimmer.

Ein zusätzlicher Anreiz für Frühentschlossene: Wer bis zum 20. Juli 2026 bucht, erhält einen Frühbucherrabatt von 10 Euro pro Person.

Damit bietet die Reise die perfekte Gelegenheit, die Weihnachtszeit mit einem stilvollen Wochenende voller Genuss, Weihnachtsstimmung und gemeinsamer Erlebnisse einzuläuten. Das Kontingent ist begrenzt. Sichern Sie sich schnell ein Zimmer.

Reisedatum: 11.–13. Dezember 2026

Preis: ab 219 EUR pro Person im Doppelzimmer

Hotel: Courtyard by Marriott Bremen (4 Sterne)

Alle Reisedetails und Buchungsmöglichkeit

https://www.reisekultouren.de/tour-item/bottle-market-bremen/

Über den Reiseveranstalter

REISEKULTOUREN ist auf maßgeschneiderte Whiskyreisen und exklusive Erlebnisse in Schottland und Irland spezialisiert. Mit fast 20jähriger Erfahrung im Zielgebiet und einem umfangreichen Netzwerk in der Whiskyszene bietet der Spezialist für Whiskyreisen thematische Touren an, die den Gästen authentische Einblicke in die Whisky-Kultur des Landes gewähren.

