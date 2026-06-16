Neu bei Kirsch Import: Signatory Vintage 100 Proof Nachschub, Dingle aus PX Casks, The GlenAllachie aus Marsala Casks und Smögen 12 y.o „heavily peated“

Neue Abfüllungen aus der Speyside und den schottischen Highlands, aus Irland und aus Schweden finden wir heute in Neuheiten bei Kirsch Import.

Alle Einzelheiten und Details zu den Bottlings finden Sie folgend, auch heute wieder mit ausführlichen Tasting Notes:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Fair kalkuliert & gefragt:

100-Proof-starker Nachschub

Mit vier neuen Abfüllungen erweitert Signatory Vintage die beliebte 100 Proof Edition um echte Highlights für Sherry-Fans. Ben Nevis, Craigellachie, Balmenach und Glen Elgin treffen auf intensive Oloroso- und PX-Sherryfässer – natürlich in hochprozentiger Qualität und zu gewohnt niedrigen Preisen.

Die neuen Editionen vereinen begehrte Brennereien, attraktive Reifegrade und ausdrucksstarke Sherryfass-Finishes. Der Ben Nevis 2015/2026 punktet mit großem Fanpotenzial, während der Craigellachie 2011/2026 mit First Fill Pedro Ximénez Sherry Butts die älteste und charakterstärkste Abfüllung der Runde darstellt.

Der Balmenach 2016/2026 überzeugt als spannende Entdeckung für Kenner mit First Fill Oloroso Finish, der Glen Elgin 2011/2026 als klassischer, harmonischer Speyside Malt mit 14 Jahren Reifezeit.

Balmenach 2016/2026 – 10 y.o.

1st Fill Oloroso Sherry Butts Finish

Signatory 100 PROOF Edition #79

Alkoholgehalt: 57.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Eine einladende Malzsüße verbindet sich im Bouquet mit den tiefen, herben Akzenten dunkler Schokolade.

Geschmack: Kerniges Getreide und weiches Karamell bestimmen das Mundgefühl, harmonisch ergänzt durch die feine Struktur gerösteter Nüsse.

Nachklang: Der Abgang zeigt eine ausgeprägte Länge und wird von einer würzigen, charaktervollen Tabaknote getragen.

Wer Single Malt als Ausdruck purer Kraft und unverfälschter Reifung betrachtet, findet in der 100 Proof Edition von Signatory Vintage einen Begleiter, der keine Kompromisse eingeht. Dieser Balmenach zeigt eindrucksvoll, wie ein präzises Finish die Charakterstärke einer eher seltenen Speyside-Brennerei hervorheben kann, ohne deren ursprüngliches Profil zu maskieren.

Traditionelle Destillation trifft auf First-Fill-Intensität

Die Balmenach Distillery, tief im Herzen der Speyside verwurzelt, liefert das robuste Fundament für dieses besondere Projekt des unabhängigen Abfüllers Signatory Vintage. Nach der Destillation im Jahr 2016 reifte der Whisky insgesamt zehn Jahre, wobei das entscheidende Finale in First Fill Oloroso Sherry Butts stattfand. Diese großen Fassstärken prägen den Geist maßgeblich und verleihen ihm seine natürliche, honigfarbene Tönung, während auf Kältefiltration und Farbstoffe konsequent verzichtet wurde, um die Integrität der gemälzten Gerste zu wahren.

Ein Spiel aus dunkler Frucht und würziger Tiefe

In der Nase entfaltet sich ein fülliges Bouquet aus dunklen Trockenfrüchten und zarter Schokolade, das von floralen Akzenten elegant unterstrichen wird. Am Gaumen präsentiert sich der Malt mit einer beachtlichen Textur; hier treffen süßes Karamell und Getreidenoten auf eine markante Würze und Anklänge von Nüssen. Die 57,1 % Vol. tragen die Aromen intensiv und führen in einen langanhaltenden Abgang, der durch Nuancen von Tabak und tiefgründigen Fruchtaromen eine bemerkenswerte Reife zeigt.

Charakterstarker Genuss für anspruchsvolle Momente

Dieser Balmenach ist eine ausdrückliche Empfehlung für Kenner, die eine Vorliebe für kräftige Sherry-Profile und die unverfälschte Intensität einer Fassstärke haben. Das schlichte, cremefarbene Etikett der Edition #79 unterstreicht den kuratorischen Anspruch dieser limitierten Abfüllung, bei der das Handwerk im Vordergrund steht. Pur genossen offenbart er seine volle Komplexität, doch auch mit wenigen Tropfen Wasser lässt sich die würzige Komplexität wunderbar weiter aufschlüsseln.

Ben Nevis 2015/2026 – 10 y.o.

Oloroso Sherry Butts Finish

Signatory 100 PROOF Edition #80

Alkoholgehalt: 57.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Eine tiefgründige Sherry-Charakteristik bestimmt das Bouquet, in dem sich die dichte Süße von Sultaninen und dunklen Rosinen elegant entfaltet.

Geschmack: Am Gaumen verschmelzen reiche Fruchtnoten und dunkle Schokolade mit der markanten Röstnote von Espresso zu einer komplexen Einheit.

Nachklang: Der Abgang verweilt ausgiebig mit feinherben Kakao-Noten und der würzigen Struktur von edlem Eichenholz.

Es gibt Single Malts, die sich mit dem ersten Schluck vollständig offenbaren, und solche, die sich Schicht für Schicht entfalten und dabei die ganze Kraft ihrer Herkunft preisgeben. Dieser Ben Nevis aus der renommierten 100 Proof Edition von Signatory Vintage gehört zweifellos zur zweiten Kategorie. Er verbindet die rustikale Textur der Highlands mit der tiefgründigen Fruchtintensität spanischer Weinfässer zu einem Genuss von bemerkenswerter Dichte.

Die Symbiose aus Highland-Wucht und Sherry-Reife

Im Schatten des höchsten Berges Schottlands entsteht ein Destillat, das unter Kennern für seinen robusten und fast schon nostalgischen Charakter geschätzt wird. Dieser im Jahr 2015 destillierte Single Malt reifte über zehn Jahre heran, bevor er sein prägendes Finish in erstklassigen Oloroso Sherry Butts erhielt. Der unabhängige Abfüller Signatory Vintage präsentiert diesen Tropfen in der Edition #80 seiner „100 Proof“-Serie, was einer klassischen Stärke von 57,1 % Vol. entspricht – ein Wert, der die aromatische Essenz der gemaelzten Gerste ohne Kompromisse transportiert.

Ein dunkles Bukett aus Früchten und Röstnoten

In der Optik zeigt sich der Whisky in einem tiefen Bernsteinton, der bereits die Einflüsse des Oloroso-Weins erahnen lässt. Das Bouquet wird dominiert von schweren, dunklen Trockenfrüchten wie Rosinen und Sultaninen, die von einer feinen Würze untermalt werden. Am Gaumen entfaltet sich eine beeindruckende Komplexität: Kräftige Noten von dunkler Schokolade und frisch gebrühtem Espresso treffen auf die Süße von eingekochter Marmelade. Die Textur bleibt dabei ölig und präsent, während im Nachklang die trockene Eleganz der Eiche und ein Hauch von Kakao zurückbleiben.

Kraftvoller Charakter für besondere Momente

Dieser Single Malt richtet sich an Genießer, die eine unverfälschte Intensität zu schätzen wissen. Da auf eine Kühlfiltration und die Zugabe von Farbstoffen verzichtet wurde, bleibt das volle Mundgefühl dieses Highland Single Malt erhalten. Er eignet sich besonders für die späten Stunden des Abends, idealerweise pur genossen. Aufgrund des hohen Alkoholgehalts lädt er jedoch auch dazu ein, mit wenigen Tropfen Wasser zu experimentieren, um die verborgenen, fruchtigen Nuancen hinter der kraftvollen Sherry-Wand freizusetzen.

Craigellachie 2011/2026 – 15 y.o.

1st Fill PX Sherry Butts Finish

Signatory 100 PROOF Edition #81

Alkoholgehalt: 57.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: In der Nase entfaltet sich ein vielschichtiges Bukett aus getrockneten Datteln und Rosinen, das von herben Kakaoakzenten und Orangenschale unterstrichen wird.

Geschmack: Der Gaumen wird von einer kräftigen Schokoladennote eingenommen, die harmonisch mit der dichten Süße dunkler Früchte korrespondiert.

Nachklang: Der langanhaltende Nachklang besticht durch das Spiel von aromatischer Orangenschale und einer dezenten Kakaonote.

In einer gut sortierten Sammlung verdient dieser Single Malt einen festen Platz, da er die Brücke zwischen der robusten Kraft der Speyside und der opulenten Süße Andalusiens schlägt. Es ist ein Tropfen, der nicht nur das Glas füllt, sondern durch seine handwerkliche Tiefe und die sorgfältige Reifung eine Geschichte von Geduld und Fassauswahl erzählt.

Traditionelle Brennkunst trifft auf andalusische Fassreife

Die Destillerie Craigellachie ist in der Whiskywelt für ihren eigenwilligen und charakterstarken Stil bekannt, der hier durch die Expertise des unabhängigen Abfüllers Signatory Vintage veredelt wurde. Nach der Destillation im Jahr 2011 reifte dieser Single Malt insgesamt 15 Jahre lang, wobei er seine finale Komplexität durch ein Finish in First Fill Pedro Ximénez Sherry Butts erlangte. Diese Kombination aus dem schweren Destillat und der intensiven Vorbelegung der Fässer sorgt für ein Profil, das sowohl Struktur als auch geschmeidige Süße bietet.

Ein honigfarbenes Spiel aus dunkler Frucht und Würze

Im Glas zeigt sich der Whisky in einem einladenden Honigton, der die natürliche Farbe ohne den Einsatz von Zusätzen widerspiegelt. Das Bouquet ist geprägt von einer intensiven Aromatik, die an Datteln und Rosinen erinnert, fein unterlegt mit Noten von Kakao und einer zitrusfrischen Orangenschale. Am Gaumen setzt sich dieser Eindruck fort: Dunkle Früchte dominieren das Geschmackserlebnis, während eine subtile Bitterschokoladennote für die nötige Balance sorgt und in einen lang anhaltenden, würzigen Nachklang überleitet.

Kraftvoller Genuss für anspruchsvolle Momente

Mit einer beachtlichen Stärke von 57,1 % Vol. präsentiert sich dieser Craigellachie in der „100 Proof Edition“ als ein intensives Erlebnis für Kenner. Da auf eine Kältefiltration verzichtet wurde, bleibt das volle Aroma erhalten, was den Malt besonders für den puren Genuss prädestiniert. Wer die feinen Nuancen der gemälzten Gerste und des Sherry-Einflusses weiter auffächern möchte, kann mit wenigen Tropfen Wasser experimentieren, um die aromatische Tiefe dieser limitierten Abfüllung individuell zu erkunden.

Glen Elgin 2011/2026 – 14 y.o.

Oloroso Sherry Butts Finish

Signatory 100 PROOF Edition #82

Alkoholgehalt: 57.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Feiner Blütenhonig und sonnengetrocknete Rosinen prägen den ersten Eindruck, begleitet von Orangennoten. Zarte Milchschokolade und eine subtile Eichenwürze verleihen dem Bouquet eine elegante Tiefe.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich eine schmelzige Textur von Milchschokolade, die auf eine markante Ingwerschärfe trifft. Das kräftige Profil wird durch die Struktur trockener Eiche harmonisch ergänzt.

Nachklang: Der Abgang zeigt sich charaktervoll mit einer deutlichen Tanninstruktur und Pfefferakzenten. Ein würziges, langanhaltendes Finish rundet das Erlebnis ab.

Wer Single Malt als ein Medium für Zeit und Handwerk betrachtet, findet in dieser Abfüllung einen Begleiter, der die Brücke zwischen schottischer Beständigkeit und spanischem Temperament schlägt. Es ist ein Moment der Konzentration, wenn die Kraft von 100 Proof auf die Finesse einer 14-jährigen Reifung trifft und sich im Glas eine Geschichte von Geduld und Präzision entfaltet.

Die Symbiose aus Speyside-Tradition und andalusischem Erbe

In der Glen Elgin Distillery entstand im Jahr 2011 ein Destillat, das durch die Expertise des unabhängigen Abfüllers Signatory Vintage seine Vollendung fand. Nach einer 14-jährigen Reifzeit, die durch ein markantes Finish in Oloroso Sherry Butts gekrönt wurde, präsentiert sich dieser Whisky als Teil der exklusiven 100 Proof Edition #82. Die Abfüllung im Jahr 2026 erfolgte ohne Kühlfiltration und ohne den Zusatz von Farbstoffen, um die unverfälschte Charakteristik der gemälzten Gerste und der Fassaromen zu bewahren.

Ein Spiel aus dunkler Frucht und würziger Tiefe

Im Glas zeigt sich der Malt in einem einladenden, warmen Ocker, das die aromatische Dichte bereits optisch ankündigt. In der Nase entfaltet sich ein komplexes Bouquet aus Honig und Trockenfrüchten wie Rosinen, fein akzentuiert durch Orangenzesten und zarte Milchschokolade. Am Gaumen offenbart er eine vollmundige, samtige Textur, bei der die typische Sherry-Süße auf nussige Schokolade und eine würzige Ingwernote trifft, bevor der Whisky in einem pfeffrigen Finale mit Noten von dunkler Schokolade ausklingt.

Kraftvoller Charakter für besondere Genussmomente

Mit einem Alkoholgehalt von 57,1 % Vol. ist dieser Glen Elgin ein intensives Erlebnis für Kenner, die die Tiefe einer Fassstärke zu schätzen wissen. Er empfiehlt sich idealerweise pur oder mit wenigen Tropfen Wasser, um die vielschichtigen Nuancen von Trockenfrüchte & Würze individuell zu erkunden. Diese limitierte Edition ist eine hervorragende Wahl für jene Momente, in denen ein charakterstarker Speyside-Whisky mit deutlichem Sherry-Einfluss den Abend veredelt.

Pot-Still-Pionier aus PX Casks:

Dingle 11 y.o. Sonderabfüllung & Standard

Die 10-Jahres-Marke konnte Dingle bislang nur selten überschreiten. Mit ihrem 11 y.o. Single Pot Still Irish Whiskey präsentieren die Brenner von Irlands Westküste eine limitierte Ausnahmeerscheinung – die zudem rein in PX Sherry Casks reifte. Auch in der Core Range gibt es Nachschub.

Single Pot Still gilt als die ursprünglichste und eigenständigste irische Kategorie. Dingle gehörte zu den ersten unabhängigen Brennereien der Irish-Whiskey-Renaissance, die diesen Stil wieder aufgriffen. Ihr Single Pot Still von 2017 war die erste unabhängige Veröffentlichung dieser Art seit Jahrzehnten.

Die handnummerierte Sonderedition Dingle 11 y.o. – PX Sherry Casks zeigt die unverwechselbare Fülle der Traditionskategorie in Kombination mit Likörweinfässern. Üppige, samtige Noten von dunklen Früchten, Karamellsüße und ein Hauch von Orangenschale verbinden sich so mit klassischen Pot-Still-Gewürzen wie Nelke und Ingwer.

Aus Bourbon- (47%), PX- (31%) und Oloroso-Fässern (22%) entsteht mit dem Dingle Single Malt ein fruchtig-süßes Erlebnis mit Limette, Honig und saftigem Obstkuchen. Jetzt gibt es Nachschub des Flaggschiffs aus der Hand des neuen Head of Maturation, Paddy Foley.

Dingle Single Pot Still Irish Whiskey

11 y.o. – 2026 Release

PX Sherry Casks Limited Edition

Alkoholgehalt: 51.7% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein tiefes Bukett aus reifen Datteln und Rosinen verbindet sich elegant mit der schweren Süße von Ahornsirup und dunklem Karamell.

Geschmack: Samtige Texturen von Sultaninen und klebrigen Datteln werden am Gaumen durch Akzente von Schokoladenkirschen und flüssigem Honig veredelt.

Nachklang: Das langanhaltende Finale besticht durch charaktervolle Eichenwürze, Nelken und die feine Schärfe von Ingwer, abgerundet durch eine Nuance von Orangenzeste.

Manche Whiskeys überzeugen durch ihre ungestüme Kraft, andere durch eine fast schon poetische Finesse, die erst mit der Zeit und dem richtigen Fass ihre Vollendung findet. In der honigfarbenen Flüssigkeit dieses Single Pot Stills spiegelt sich die Geduld wider, mit der das Destillat elf Jahre lang in der salzigen Luft der irischen Westküste reifen durfte. Es ist ein Tropfen, der die Brücke zwischen der rauen Natur von Kerry und der tiefen Süße Andalusiens schlägt.

Irische Tradition und andalusische Fassreife

An der wilden Atlantikküste, im Herzen des County Kerry, fertigt die Dingle Distillery ihre Destillate mit einer handwerklichen Hingabe, die in der modernen Whiskey-Welt selten geworden ist. Dieser 11-jährige Single Pot Still aus dem Release-Jahr 2026 ist das Ergebnis einer konsequenten Vollreifung in Pedro Ximénez-Fässern, die unter der Aufsicht von Head of Maturation Paddy Foley kuratiert wurde. Die für Irland charakteristische dreifache Destillation trifft hier auf die intensive Aromatik des PX-Sherrys, was in einer streng limitierten Auflage von lediglich 1.523 Flaschen mündet.

Ein Spiel aus dunkler Frucht und würzigem Kern

In der Nase entfaltet der Whiskey ein dichtes Geflecht aus gekochten Datteln, Rosinen und dunklem Ahornsirup, das von einer feinen Note gebrannten Karamells untermalt wird. Am Gaumen präsentiert sich die Textur samtig und ölig, wobei Schichten von Sultaninen und in Schokolade gehüllten Kirschen von einer eleganten Honigsüße balanciert werden. Das Finale bleibt lange präsent und offenbart neben dem Einfluss der verkohlten Eiche die für den Single Pot Still typische Würze von Nelke und Ingwer, die durch einen lebendigen Akzent von Orangenzeste ergänzt wird.

Genusskultur für Kenner und Sammler

Dieser Whiskey richtet sich an Genießer, welche die Verbindung aus irischer Destillationstradition und der schweren, fruchtbetonten Süße spanischer Starkweine schätzen. Mit seiner kräftigen Statur von 51,7 % Vol. empfiehlt sich der Genuss pur bei Zimmertemperatur, um die volle Komplexität der PX-Sherry-Aromatik ohne Verfälschung zu erfassen. Da die Abfüllung ungefiltert und ohne Farbstoffe in die kunstvoll gestalteten Flaschen kommt, bleibt der unverfälschte Charakter der Brennerei in jedem Schluck erhalten.

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The GlenAllachie Exklusivabfüllung aus Marsala Casks

Prall gefüllt mit Heidehonig, Toffee und gekochten Früchten: The GlenAllachie 11 y.o. – Marsala Wood Finish reifte ganze 42 Monate in sizilianischen Likörweinfässern nach. Der Single Malt wurde exklusiv für den UK-Markt abgefüllt und ist bei uns nur in begrenzter Menge verfügbar. Jetzt finale Flaschen bestellen!

Wie für alle Single Malts seiner aromatischen Wood Finish Serie kooperierte Billy Walker für den 11-Jährigen mit Nischenproduzenten. In Sizilien stöberte er kleine Mengen hervorragender Marsala Casks auf, die den GlenAllachie-Charakter wunderbar ergänzen.

Mit 48% vol., ungefärbt und nicht kühlfiltriert zeigt er sich vollmundig-fruchtig, angenehm süß und samtig weich.

GlenAllachie 11 y.o. Marsala Wood Finish

Alkoholgehalt: 48% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein einladendes Bouquet von duftendem Heidehonig und Vanille wird durch subtile Noten von Lakritz und gerösteten Nüssen ergänzt.

Geschmack: Vollmundige Nuancen von Aprikose und Toffee verbinden sich mit der feinen Süße von Honigwaben und cremiger Crème brûlée zu einem vielschichtigen Genusserlebnis.

Nachklang: Der Nachhall gestaltet sich langanhaltend und samtig, wobei weiches Karamell für einen harmonischen Abschluss sorgt.

Der erste Eindruck gehört der Nase, die von warmen, mediterranen Noten empfangen wird, bevor der Gaumen die Geschichte einer langen Reise von Schottland nach Sizilien erzählt. Dieser Single Malt zeigt eindrucksvoll, wie die Verbindung von traditioneller Speyside-Destillierkunst und italienischer Weinkultur eine ganz eigene, harmonische Tiefe entwickelt.

Sizilianisches Erbe trifft auf Speyside-Charakter

Die Destillerie GlenAllachie steht unter der Leitung des erfahrenen Master Distillers Billy Walker für eine konsequente Philosophie der Holzinnovation. Dieser 11-jährige Whisky reifte zunächst über acht Jahre in erstklassigen Ex-Bourbon-Barrels aus amerikanischer Eiche, um sein fundamentales Profil zu festigen. Seinen entscheidenden Schliff erhielt er durch eine rund 42-monatige Nachreifung in handverlesenen Marsala-Fässern, die zuvor den berühmten sizilianischen Süßwein beherbergten und dem Destillat seine charakteristische Komplexität verleihen.

Ein vielschichtiges Spiel aus Frucht und feiner Süße

Im Glas präsentiert sich der Malt in einem intensiven, reichen Bronzeton, der gänzlich ohne den Zusatz von Farbstoffen entstanden ist. Das Bouquet besticht durch eine Kombination aus Heidehonig, Vanille und gedünstetem Obst, dezent untermalt von Nuancen von Lakritz und gerösteten Nüssen. Am Gaumen entfaltet sich eine samtige Textur mit Noten von Aprikose, Toffee und Honigwabe, die in ein elegantes Finale aus karamellisiertem Zucker, Walnuss und Crème brûlée übergehen.

Samtiger Genuss für besondere Momente

Mit einem Alkoholgehalt von 48 % Vol. und dem Verzicht auf Kältefiltration bewahrt dieser Single Malt seine volle aromatische Struktur und ein öliges Mundgefühl. Er richtet sich an Genießer, die eine vollmundige Süße und die spezifische Fruchtigkeit hochwertiger Wein-Finishes zu schätzen wissen. Wir empfehlen, diesen Tropfen pur bei Zimmertemperatur zu verkosten, damit sich die Einflüsse des Marsala-Holzes und die Handschrift von Billy Walker ideal im Glas entfalten können.

Das Smögen Torf- & Sherry-Fans:

Single Malts von Schwedens Westküste

Charakterstarke Drams mit kräftiger Rauchnote, maritimem Hauch und süßem Malz: Die schwedische Mikro-Brennerei Smögen lässt die Herzen von Torf-Fans regelmäßig höherschlagen. Mit zwei Neuheiten kommen zudem Liebhaber von Sherryfassreifungen voll auf ihre Kosten.

Auch die Neuauflage des Smögen 10 y.o. reifte in Oloroso Hogsheads. Wer eine der 1.490 Sherry-Bomben platzen lässt, wird mit einem nuancierten, malzigen Aroma, ausgeprägtem Rauch sowie typischen Noten von Trockenfrüchten, Walnüssen, Tabak, dunkler Schokolade, Orangenschalen, Zimt, Teer und Lakritz belohnt.

Der Smögen 12 y.o. baut auf „heavily peated“ Gerstenmalz und reifte sowohl in Bourbon als auch Sherry Casks. Mit 100 Proof abgefüllt, kombiniert das vielschichtige Resultat Noten von geteertem Torfrauch und getrockneten Aprikosen mit Stroh, Honig, Orangenschalen und Mandeltönen.

Smögen 2014/2026 – 12 y.o.

Swedish Single Malt

1st Fill ex-Bourbon and Sherry Casks

Alkoholgehalt: 57.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Präsent torfiger Rauch verbindet sich mit dem feinen Duft von Vanille zu einer tiefen, ausdrucksstarken Nase. Die intensive Struktur lässt die zwölfjährige Reifung bereits im Bouquet erkennen.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich ein markantes Zusammenspiel aus kräftigen Rauchnoten und einer sanften Karamellsüße. Das Mundgefühl ist vollmundig und ausgewogen.

Nachklang: Der Abgang gestaltet sich langanhaltend und trocken mit der Würze herber Kräuter. Ein prägnantes Echo des Rauchs verweilt elegant und charaktervoll.

Die goldene Bernsteinfarbe im Glas kündigt bereits die Tiefe an, die dieser schwedische Single Malt über zwölf Jahre hinweg entwickelt hat. Es ist ein Tropfen, der die raue Küstenlandschaft von Hunnebostrand einfängt und die Geduld der Reifung mit einer beeindruckenden aromatischen Dichte honoriert.

Schwedische Handwerkskunst aus Hunnebostrand

In der Destillerie Smögen wird Charakter großgeschrieben, was sich in der konsequenten Verwendung von stark getorfter Gerste und der Destillation im Winter 2014 manifestiert. Die Reifung erfolgte über ein volles Dutzend Jahre in einer sorgsam gewählten Kombination aus First Fill ex-Bourbon- und Sherryfässern, was dem Destillat eine bemerkenswerte Komplexität schenkt. Abgefüllt im März 2026 mit kräftigen 57,1 % vol, bleibt dieser Whisky vollkommen unverfälscht, da auf Kältefiltration und die Zugabe von Farbstoffen verzichtet wurde.

Ein Zusammenspiel von Torfrauch und feiner Süße

Das Bukett offenbart einen intensiven Rauch, der von nussigen Nuancen und einer dezenten Vanillesüße harmonisch begleitet wird. Am Gaumen entfaltet sich eine rauchig-würzige Textur, die durch süße Nussigkeit und cremiges Karamell eine elegante Ausgewogenheit findet. Der Nachklang präsentiert sich langanhaltend und trocken, wobei Noten von Wildkräutern und eine feine Mineralität den maritimen Ursprung dieses schwedischen Kraftpakets unterstreichen.

Intensiver Genuss für Kenner

Dieser Single Malt ist eine Empfehlung für Liebhaber charakterstarker, rauchiger Whiskys, die handwerkliche Präzision und eine authentische Textur schätzen. Aufgrund des hohen Alkoholgehalts von 100° Proof bietet es sich an, den Tropfen pur oder mit wenigen Tropfen Wasser zu verkosten, um die vielschichtigen Aromen behutsam zu entfalten. Ein idealer Begleiter für Momente, in denen ein ausdrucksstarkes Destillat die volle Aufmerksamkeit des Genießers verdient.