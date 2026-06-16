Serge verkostet: Glenfarclas im Duett

Zwei Glenfarclas-Abfüllungen, in jeder Hinsicht alt, nur noch schwer und zu hohen Preisen aufzutreiben: So charakterisiert Serge Valentin die beiden Destillerie-Bottlings, die er sich heute zu seiner Verkostung zusammengestellt. Und beschreibt diese zugleich auch als “Pointless” (was wir mit Sinn befreit übersetzen). Niemand wird aus den Eingangs aufgeführten Gründen so einfach die Gelegenheit erhalten, seine Notes mit einer eigenen Verkostung nachvollziehen zu können.

Ob diese deshalb als ein egoistisches Tasting bezeichnen werden könnte, wie Serge anmerkt, oder ob das nicht, in gewisser Art und Weise, für jedes Tasting gilt, lassen wir an dieser Stelle offen. Und präsentieren Ihnen hier wie gewohnt die Whiskyfun-Verkostung in einer tabellarischen Übersicht:

Abfüllung Punkte