SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Glenfarclas im Duett

Zwei lang gereifte Destillerie-Abfüllungen von 2000 und 2013 bilden die Session des Tages, und sorgen für ein Sinn befreites Tasting

Zwei Glenfarclas-Abfüllungen, in jeder Hinsicht alt, nur noch schwer und zu hohen Preisen aufzutreiben: So charakterisiert Serge Valentin die beiden Destillerie-Bottlings, die er sich heute zu seiner Verkostung zusammengestellt. Und beschreibt diese zugleich auch als “Pointless” (was wir mit Sinn befreit übersetzen). Niemand wird aus den Eingangs aufgeführten Gründen so einfach die Gelegenheit erhalten, seine Notes mit einer eigenen Verkostung nachvollziehen zu können.

Ob diese deshalb als ein egoistisches Tasting bezeichnen werden könnte, wie Serge anmerkt, oder ob das nicht, in gewisser Art und Weise, für jedes Tasting gilt, lassen wir an dieser Stelle offen. Und präsentieren Ihnen hier wie gewohnt die Whiskyfun-Verkostung in einer tabellarischen Übersicht:

AbfüllungPunkte

Glenfarclas 46 yo 1954/2000 (43%, OB, 1193 bottles)93
Glenfarclas 50 yo 1963/2013 (43%, OB, sherry, cask #174, 136 bottles)93 
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