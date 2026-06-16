Ende des vergangenen Jahres sah sich die Kothe Destillationstechnik GmbH dazu gezwungen, einen Insolvenzantrag stellen. Durch die Insolvenz eines Großkunden und dessen ausstehende Zahlungen sowie der allgemeinen Situation geriet das Unternehmen aus Eislingen in eine wirtschaftliche Schief- und Zwangslage. Der bestellte und zum vorläufigen Insolvenzverwalter ernannte Rechtsanwalt Steffen Beck von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH führte den Geschäftsbetrieb nach einer ersten Prüfung uneingeschränkt fort (wir berichteten).

Nun hat Steffen Beck für die Kothe Destillationstechnik GmbH eine Investorenlösung erzielt. Die Reiner Schmitt GmbH Brennereitechnik übernimmt mit Wirkung zum 1. Juni 2026 den Geschäftsbetrieb im Rahmen eines Asset Deals.

PLUTA hat uns dazu die folgende Pressemitteilung übermittelt:

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PLUTA Partner Beck erzielt Investorenlösung für Kothe Destillationstechnik

Eislingen/Fils, 16. Juni 2026. Steffen Beck von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH hat eine Investorenlösung für die Kothe Destillationstechnik GmbH aus Eislingen/Fils erzielt. Die Reiner Schmitt GmbH Brennereitechnik übernimmt mit Wirkung zum 1. Juni 2026 den Geschäftsbetrieb im Rahmen eines Asset Deals.

Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. PLUTA Partner Steffen Beck erklärt:

„Es freut mich, dass wir für Kothe Destillationstechnik eine tragfähige Lösung gefunden haben. Know-how und Marke bleiben erhalten. Der erfolgreiche Abschluss der Transaktion ist das Ergebnis der konstruktiven Zusammenarbeit aller Beteiligten, für die ich mich hiermit ausdrücklich bedanke.“

Fortführung sichert Grundlage für Investorenlösung

Kothe Destillationstechnik entwickelt und produziert Destillationsanlagen mit einem Fassungsvermögen von 50 bis 5.000 Litern für die Herstellung hochwertiger Premium-Destillate sowie für Whisky, Rum, Gin und weitere Spirituosen. Das Amtsgericht Göppingen ordnete im Dezember 2025 die vorläufige Insolvenzverwaltung an und bestellte Rechtsanwalt Steffen Beck von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH zum vorläufigen Insolvenzverwalter.

Am 2. März 2026 eröffnete das Amtsgericht das Insolvenzverfahren. Steffen Beck ist seitdem als Insolvenzverwalter des Destillationsanlagenherstellers tätig. Gemeinsam mit seinem Team, bestehend aus Rechtsanwalt Dr. Matthias Lehr und Wirtschaftsjuristin Sarah Dingler, führte er den Geschäftsbetrieb seit der Antragstellung fort.

Das Team bearbeitete alle Aufträge wie geplant. Dr. Matthias Lehr aus dem PLUTA Sanierungsteam ergänzt:

„Die gute Betriebsfortführung und die professionelle Zusammenarbeit waren wesentliche Erfolgsfaktoren für den gelungenen Investorenprozess. Es gab mehrere Interessenten für den Betrieb.“ Dieser Prozess wurde von FalkenSteg als M&A-Berater begleitet und ist mit der Übernahme durch die Reiner Schmitt GmbH abgeschlossen.

Die Reiner Schmitt GmbH Brennereitechnik ist ein Anbieter von Verfahrenstechnik und Anlagenbau. Das Unternehmen plant, konstruiert und realisiert maßgeschneiderte Brennereianlagen für Aroma-Destillate und Neutralalkohole. Mit der Übernahme der Kothe Destillationstechnik erweitert das Unternehmen das eigene Produktportfolio.

Über PLUTA:

PLUTA hilft Unternehmen in rechtlich und wirtschaftlich herausfordernden Situationen. Wir unterstützen Unternehmen bei der Restrukturierung, bei Transaktionen sowie bei der Sanierung und Fortführung in Krisen oder Insolvenzsituationen. Bei Bedarf übernehmen PLUTA Sanierungsexperten dabei auch Führungsfunktionen in Unternehmen. Seit Gründung 1982 ist PLUTA stetig gewachsen und beschäftigt heute rund 500 Mitarbeiter in Deutschland, Spanien und Italien. Mehr als 290 Kaufleute, Betriebswirte, Rechtsanwälte, Wirtschaftsjuristen, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Ökonomen, Bankfachwirte, Buchhalter, Ingenieure und Fachkräfte für Insolvenzverwaltung, darunter viele mit Mehrfachqualifikationen, sorgen für praktikable, wirtschaftlich sinnvolle Lösungen. PLUTA gehört zur Spitzengruppe der Restrukturierungsgesellschaften, was Rankings und Auszeichnungen von INDat, JUVE, The Legal 500, Who’s Who Legal, brandeins, Wirtschaftswoche und Focus belegen. Weitere Informationen unter www.pluta.net.